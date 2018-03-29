Нафтогаз повысил на апрель цены на газ для промпотребителей на 7,4% до 9 476,4 гривен/тыс. куб. м на условии передачи в ПХГ

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" повысила на апрель цены на природный газ для промышленных потребителей и финансируемых из государственного бюджета учреждений на условиях передачи газа в подземные хранилища (ПХГ) ПАО "Укртрансгаз" на 7,4%, или на 654 гривны/тыс. куб. м до 9 476,4 гривны/тыс. куб. м по сравнению с мартом (8 822,4 гривны/тыс. куб. м).

Об этом говорится в прейскуранте "Нафтогаза", передают Українські Новини.

Ранее сообщалось, что с 1 марта "Нафтогаз" внедрил новые возможности покупки газа для промпотребителей и других субъектов хозяйственной деятельности, которые не подпадают под действие Положения о возложении специальных обязанностей.

С марта НАК начал предлагать газ промпотребителям на условиях передачи в ПХГ "Укртрансгаза".

Как сообщали Українські Новини, с 1 апреля "Нафтогаз" повысит цены на газ для промпотребителей на 7,4-9,8% до 8 670-9 543,6 гривен/тыс. куб. м.