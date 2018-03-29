Нафтогаз предъявил Укртрансгазу иск на 5,2 млрд грн

НАК «Нафтогаз Украины» подал иск с требованием взыскать со своей дочерней компании ПАО «Укртрансгаз» 5,187 млрд грн долга по контракту поставки природного газа для технологических нужд ГТС. Соответствующий иск будет рассмотрен 3 апреля, следует из определения Хозсуда Киева.

Речь идет о поставках до 1,6 млрд куб. м газа для технологических нужд ГТС и услуг балансировки системы в январе-апреле 2017 г. Изначальная сумма контракта составляла 13,4 млрд грн, но окончательный размер мог измениться в зависимости от цен прейскуранта «Нафтогаза» и фактических объемов поставки. В апреле 2017 г. правительство, согласовывая перепаду имущественных прав «Нафтогаза» по этому договору в обеспечение кредита Укрэксимбанка, оценило их в 11,2 млрд грн.

Договором была предусмотрена оплата газа по факту поставки, до 25 числа следующего месяца.

Чистый долг за газ по этому контракту, предъявленный в исковом заявлении «Нафтогаза», составляет 2,048 млрд куб. м, остальное - пеня и проценты за несвоевременную оплату. В частности, материнская компания насчитала пеню в 1,7 млрд грн, 1,2 млрд грн инфляционных и еще 228 млн грн 3% годовых

В пресс-службе «Укртрансгаза» причину возникновения неурегулированного долга перед материнской компанией комментировать отказались, ссылаясь на позицию юрдепартамента. Также в компании отказались сообщить, есть ли у оператора ГТС нерегулируемая должность перед другими поставщиками газа для технологических нужд.

Напомним, «Укртрансгаз» является природной монополией, и его доходная часть полностью регулируется НКРЭКУ. Ранее «Укртрансгаз» заявлял, что суммарный долг его контрагентов за услуги балансировки составляет 21,3 млрд грн.

Справка enkorr

Сеть газопроводов «Укртрансгаза» состоит из 38,55 тыс. км, пропускная способность - 287,7 млрд куб. м/год газа на входе и 178,5 млрд куб. м на выходе. ГТС включает 72 компрессорные станции (мощностью 5 544,3 МВт) и 702 газоперекачивающих агрегата. «Укртрансгаз» оперирует 12 ПХГ суммарной емкостью 30,95 млрд куб. м. 100% ПАО «Укртрансгаз» принадлежит НАК «Нафтогаз Украины».

Около 80% в структуре дохода «Укртрансгаза» обеспечивает «Нафтогаз», заказывая услуги транспортировки своего газа внутри Украины и перекачки российского газа по транзитному контракту между «Нафтогазом» и «Газпромом».