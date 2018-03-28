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В украинском МакДональдз появятся официанты
15:30 28.03.2018 |
Украинские рестораны МакДональдз меняют подход к обслуживанию гостей. Во второй половине 2018 года посетители смогут заказать блюда на кассе, а потом подождать его приготовления за столиком. Об этом говорится в сообщении МакДональдз.
Сотрудник ресторана будет идентифицировать посетителя при помощи специального устройства. Где откроется первый такой ресторан - компания не сообщает.
Посетителям позволят менять градиенты бургеров, что также будет доступно во второй половине 2018 года. В ресторанах изменятся кассовые зоны, которые разделят на две части - для заказа и получения блюд. Следовательно, посетители, которые ожидают заказ, и посетители, которые делают заказ, не будут мешать друг другу. В заведениях планируется установить терминалы самообслуживания, которые позволят выбрать блюда в электронном формате, сделать заказ и оплатить его с помощью карты или наличными на кассе. Планируется обновить форму одежды и меню. Часть новаций будет реализовано в заведении на ул. Кольцевой.
"К концу 2018 года 12 заведений МакДональдз предложат опыт будущего, из них четыре - это новые рестораны, которые сразу будут иметь новый формат. Остальные восемь - это заведения, которые уже работают и будут переоборудованы", - отметил генеральный директор МакДональдз в Украине Гжегож Хмелярский.
В 2017 году компания открыла четыре новых ресторана (три в Киеве и один в Запорожье) и реконструировала пять ресторанов (два в Харькове, два в Одессе и один в Днепре). Общая сумма инвестиций в развитие сети в 2017 году составила около 330 млн грн.
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