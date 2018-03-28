ФГИ утвердил перечень подлежащих продаже в 2018 объектов малой приватизации

Фонд государственного имущества (ФГИ) утвердил перечень объектов малой приватизации, которые подлежат приватизации в 2018 году.

Об этом говорится в указе ФГИ №447 от 27 марта.

Согласно указу, ФГИ планирует приватизировать ряд пакетов акций хозяйственных предприятий, имущественных комплексов государственных предприятий, объектов незавершенного строительства и объектов социально-культурного назначения.

В частности, в перечень попали: 50% акций предприятия "Оснастка" (Волынская область), 25,1% ООО "Торговый флот Донбасса" (Донецкая область), 100% химпредприятия "Сірка" (Львовская область), 96,18% - радиозавод "Орион" (Тернополь), 99,9% - ПАО "Киевпассервис", 99,9% - Николаевская теплоэлектроцентраль, 50% - "Укрнефтепродукт" и 25% - нефтеперерабатывающий комплекс "Галичина" (Львовская область).

Как сообщали Українські Новини, 18 января Верховная Рада приняла новую редакцию закона "О приватизации государственного и коммунального имущества".

Документ предусматривает распределение объектов на 2 группы - объекты большой приватизации и объекты малой приватизации.

Перечень объектов большой приватизации, которые подлежат приватизации, утверждается Кабмином по представлению ФГИ, а перечень объектов малой приватизации, подлежащих приватизации, утверждаются ФГИ самостоятельно.

К объектам большой приватизации относятся единые имущественные комплексы государственных и коммунальных предприятий и пакеты акций акционерных обществ, где более 50% акций владеет государство, а также стоимость активов которых, согласно финансовой отчетности за последний год превышает 250 млн гривен.

Указано, что продажа объектов малой приватизации будет осуществляться на электронных аукционах.

Объекты большой приватизации подлежат продаже на аукционе, при этом условия устанавливает Кабмин.