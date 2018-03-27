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Авиакомпания Swiss возобновила полеты по маршруту Цюрих-Киев
11:55 27.03.2018 |
Авиакомпания Swiss International Airlines, входящая в Lufthansa Group, с 26 марта возобновила полеты из Цюриха в международный аэропорт "Борисполь" (Киев) после почти четырехлетнего перерыва.
Как сообщил генеральный директор Swiss в Украине Рене Койнзак на пресс-конференции в Киеве в понедельник, партнерство с авиакомпанией Swiss позволит украинцам путешествовать в Швейцарию четыре раза в неделю - в понедельник, среду, пятницу и воскресенье.
Как сообщалось ранее, авиакомпании, входящие в Lufthansa Group, намерены в летней навигации-2018 увеличить количество рейсов в Киев. Авиакомпания Lufthansa предлагала шесть дополнительных рейсов в неделю из Франкфурта в Киев с 25 марта 2018 года, а авиакомпания Swiss планировала вернуться к работе на украинском маршруте с четырьмя рейсами в неделю в Цюрих с 26 марта 2018 года.
Увеличивая количество рейсов из Франкфурта с 14 до 20 в неделю, Lufthansa будет дополнительно предоставлять шесть недельных рейсов ежедневно, кроме субботы, самолетами серии Airbus-320, предлагая пассажирам места бизнес- и эконом-класса.
Компания Swiss будет выполнять четыре рейса в неделю на самолетах А320 с местами бизнес- и эконом-класса.
Между тем на вопрос о развитие сети в Украине Р.Койнзак отметил, что пока следует сосредоточиться на рейсах в Киев, и напомнил, что в другие города Украины летают компании Lufthansa Group.
"Мы хотим, чтобы и украинцы посетили Швейцарию, и как можно больше швейцарцев посетили Украину. Швейцария важный инвестор для Украины, который создал здесь 30 тыс. рабочих мест и является пятым по счету донором страны. Мы надеемся, что Украина будет развиваться, и вы увидите новые швейцарские инвестиции", - констатировал присутствующий на пресс-конференции посол Швейцарии в Украине Гийом Шойер.
Lufthansa Group начала выполнять полеты в Украину с апреля 1991 года. На сегодняшний день Lufthansa осуществляет рейсы из Киева во Франкфурт 14 раз в неделю (начиная с марта 2018 - 20 раз), в Мюнхен - 14 раз в неделю, а из Львова в Мюнхен она выполняет ежедневные рейсы. Austrian Airlines выполняет 13 рейсов в неделю из Киева в Вену, а также 10 рейсов в неделю из Львова и Одессы. Кроме того, ежедневно выполняет рейсы из Днепра в Вену.
Авиакомпания Swiss International Air Lines с 1 октября 2014 года прекратила прямые рейсы между Киевом и Цюрихом, начатые осенью 2013 года.
"Маршрут Цюрих-Киев не оправдал наши ожидания. Ситуация в Украине также сыграла свою роль", - заявила тогда представитель компании Зонья Птассек.
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