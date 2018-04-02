



ЧАО "Днепрометиз" (Днепр) по итогам 2017 года нарастило чистую прибыль на 79% по сравнению с предыдущим годом - до 58,292 млн грн.

Согласно официальной информации предприятия к повестке дня годового собрания акционеров 27 апреля, нераспределенная прибыль завода на конец года составила 20,064 млн грн.

При этом суммарная дебиторская задолженность сократилась на 14,7% - до 153,327 млн грн, долгосрочные обязательства отсутствуют, а текущие возросли на 28,2% - до 533,483 млн грн.

Стоимость активов предприятия в 2017 году увеличилась на 32,7% - до 714,885 млн грн, основных средств - на 0,5%, до 192,314 млн грн.

Согласно проектам решений, находящимся в распоряжении агентства "Интерфакс-Украина", акционерам предлагается часть прибыли общества за 2017 год в размере 42,039 млн грн направить на покрытие убытков прошлых лет. Остаток прибыли в размере 16,253 млн грн оставить нераспределенным. По результатами деятельности ЧАО в 2017 году дивиденды не выплачивать.

Как сообщалось 27 октября 2017 года, ПАО "Северсталь" продало ЧАО "Днепрометиз": ее дочерняя компания Cambay Services Ltd. завершила сделку по продаже 100% акций Dealzone Holding Ltd., владеющей 98,6% "Днепрометиза". При этом в руководящие органы компании вошли представители украинской группы "ТАС".

"Днепрометиз" производит метизные изделия из низкоуглеродистых сталей, мощность предприятия - 120 тыс. тонн в год.

По данным НДУ на четвертый квартал 2017 года, в собственности Dealzone Holding Ltd. (Британские Виргинские о-ва) находится 98,6578% акций "Днепрометиза".

Уставный капитал ЧАО "Днепрометиз" составляет 83,480 млн грн, номинал акции - 68,08 грн.