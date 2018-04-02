Макеевкокс завершил 2017г с чистым убытком почти 700 млн грн

ЧАО "Макеевкокс", учредителями которого являются Макеевский коксохимический завод и "Донецксталь" - металлургический завод", завершило 2017 год с чистым убытком 698,633 млн грн, тогда как в 2016 году получило чистую прибыль в размере 6,757 млн грн.

Согласно официальной информации предприятия к повестке дня годового собрания акционеров 26 апреля, непогашенный убыток к концу года составил 543,491 млн грн.

При этом суммарная дебиторская задолженность сократилась на 0,2% - до 249,033 млн грн, долгосрочные обязательства - на 0,8%, до 8,056 млн грн, а текущие возросли на 94,7% - до 1 млрд 870,403 млн грн.

Стоимость активов предприятия в 2017 году увеличилась на 17,2% - до 1 млрд 439,402 млн грн, но снизилась основных средств - на 1%, до 645,523 млн грн.

"Макеевкокс" специализируется на производстве кокса, шихты, концентрата и других видов коксохимической продукции.

"Донецксталь-метзавод" специализируется на производстве металлургической продукции (60% валового дохода) и торговле коксом (40%).

"Донецксталь-метзавод" владеет 97,47% акций ЧАО "Макеевкокс".

Уставный капитал ЧАО "Макеевкокс" составляет 90,751 млн грн, номинал акции - 0,01 грн.