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"В.А.Т.- Прилуки" в 2017г получила 102,3 млн грн чистой прибыли
07:54 05.04.2018 |
ЧАО "А/О Табачная компания "В.А.Т.-Прилуки" (Черниговская обл.) завершило 2017 год с 102,26 млн грн чистой прибыли против 2,342 млрд грн чистого убытка в 2016 году.
Согласно отчету компании в системе раскрытия информации НКЦБФР, ее чистый доход от реализации продукции вырос на 11,9% - до 5,836 млрд грн.
"В.А.Т.- Прилуки" по итогам прошлого года получила 892,15 млн грн валовой прибыли против 917,8 млн грн валового убытка в 2016 году. Прибыль от операционной деятельности компании в 2017 году составил 567,27 млн грн по сравнению с 1,744 млрд грн убытка от операционной деятельности в 2016 году.
Табачная компания в 2017 году сократила продажи сигарет на 14,4% по сравнению с 2016 годом - до 22,671 млрд шт.
ЧАО "А/О Табачная компания "В.А.Т.-Прилуки" основано в 1993 году на базе Прилуцкой табачной фабрики.
В Украине компания производит и продает такие марки сигарет, как Kent, Rothmans, Vogue, Dunhill, Pall Mall, Lucky Strike, Capri, "Прилуки Особливі", "Козак". Экспортирует продукцию в Беларусь, Армению, Грузию, Молдову, Азербайджан, Сингапур.
Компания входит в группу British American Tobacco (BAT) - ведущую международную табачную компанию. BAT имеет 44 сигаретных фабрики в 41 стране мира. В ее портфель входит более 200 марок сигарет.
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