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Полтава-банк выплатит 6,306 млн грн дивидендов
18:12 30.03.2018 |
Полтава-банк (Полтава) выплатит 6,306 млн грн дивидендов.
Как говорится в сообщении банка в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), решение о выплате дивидендов было принято на общем собрании акционеров 14 марта.
Размер годовых дивидендов на одну простую акцию составит 0,00832 грн
Дивиденды будут выплачены с 8 мая по 14 сентября текущего года.
Полтава-банк основан в 1990 году. Крупнейшими его акционерами на 17 января 2018 года являлись Александр Некрасов (87,0309%) и Вячеслав Гофман (8,9225%).
Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2018 года по размеру общих
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