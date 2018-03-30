Полтава-банк выплатит 6,306 млн грн дивидендов

Полтава-банк (Полтава) выплатит 6,306 млн грн дивидендов.

Как говорится в сообщении банка в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), решение о выплате дивидендов было принято на общем собрании акционеров 14 марта.

Размер годовых дивидендов на одну простую акцию составит 0,00832 грн

Дивиденды будут выплачены с 8 мая по 14 сентября текущего года.

Полтава-банк основан в 1990 году. Крупнейшими его акционерами на 17 января 2018 года являлись Александр Некрасов (87,0309%) и Вячеслав Гофман (8,9225%).

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2018 года по размеру общих