Акции Мотор Сичи во время аукциона ФГВФЛ установили рекорд стоимости

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) по итогам аукциона на фондовой бирже "Перспектива" (Днепр) продал 4,917 тыс. акций (0,23% ценных бумаг в обращении) "Мотор Сичи" (Запорожье) за 29 млн 526,634 тыс. грн.

Как сообщается на веб-сайте организатора торгов, на аукцион выставлялись акции на балансе неплатежеспособного банка "Финансы и кредит" (Киев).

Во время аукциона, в котором было зарегистрировано три участника, было сделано 202 шага, по итогам которых стоимость акций возросла на 40,6% - до рекордных 6,005 за шт.

Для сравнения, акции "Мотор Сичи" во время торгов в понедельник подорожали на фондовой площадке "Украинская биржа" (УБ) на 3,09% - до 5 тыс. за шт., на ПФТС – на 0,25%, до 4,889 тыс. за шт.

ПАО "Мотор Сич" - один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Поставляет продукцию в более чем 100 стран мира. "Мотор Сич" участвует в реализации гособоронзаказа (ГОЗ) и имеет стратегическое значение для экономики и обороноспособности государства.

Ранее, 7 сентября 2017 года, Шевченковский райсуд Киева удовлетворил ходатайство следователя СБУ об аресте сконцентрированных в собственности пяти оффшоров и находящихся на счетах хранителя - компании "Драгон капитал" 41% акций ПАО "Мотор Сич" в связи с подозрением следствия в сговоре и попытке ликвидации группой лиц имеющего важное значение для обороноспособности и экономики государства предприятия через продажу и вывод его акций за пределы Украины.

Согласно судебному решению, под арест попали, в частности: 207,783 тыс. акций (9,99923%) в собственности Skyrizon Aircraft Holdings Limited (Виргинские о-ва), 359,727 тыс. акций (17,31%) в собственности Business House Helena, AG, 64,733 тыс. акций (3,115%) в собственности Enfields Trade & Capital Corp, 27,086 тыс. акций (1,3%) в собственности Granum Corporation (все Панама), а также 192,665 тыс. акций (9,27%) в собственности Waldo Trade Ltd (Британские Виргинские о-ва).

Как установило следствие, в рамках проведенной в 2016 году сделки купли-продажи акций "Мотор Сич", на сегодняшний день 56% акций предприятия опосредованно владеет гражданин Китая, собственник Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co.

До этого времени крупнейшим акционером-физлицом ПАО "Мотор Сич" выступал почетный президент предприятия, народный депутат (группа "Воля народа") Вячеслав Богуслаев, задекларировавший в 2016 году уменьшение размера принадлежащего ему пакета акций "Мотор Сичи" с 15,8% до 1%.

По данным системы раскрытия информации НКЦБФР, согласно составленному депозитарием реестру ПАО "Мотор Сич" от 10 февраля 2017 года, физлицо-владелец пакета акций "Мотор Сич" в размере 15,84671% сократило свою долю до 1,12142% (в том числе доля голосующих акций сократилась с 16,07979% до 1,17864%). В то же время информация о появлении у компании нового собственника с долей свыше 10% отсутствует. Единственным крупным владельцем пакета по состоянию на конец 2016 года было АО Business House Helena, AG (Панама) - 17,3113%.

Согласно озвученным в мае планам украинской стороны, в настоящее время "Мотор Сич" и китайская Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co. Ltd отрабатывают программу партнерства, предусматривающую лицензионное производство украинских авиационных двигателей на мощностях в КНР. Программа партнерства включает также инвестиционные планы китайской стороны вложить порядка $250 млн в модернизацию мощностей ПАО "Мотор Сич".