



ЧАО "Холдинговая компания (ХК) "Киевгорстрой" (Киев), один из крупнейших застройщиков Украины, по итогам 2017 года сократило объем чистой прибыли на 29% по сравнению с 2016 годом - до 71,231 млн грн.

Согласно сообщению предприятия в системе раскрытия информации НКЦБФР о проведении очередного собрания акционеров 26 апреля 2018 года, его активы увеличились на 12,6% и составили 7 млрд 17,967 млн грн.

Суммарная дебиторская задолженность компании в 2017 году выросла в 3,5 раза по сравнению с 2016 годом - до 339 млн грн.

Нераспределенная прибыль ПАО "ХК "Киевгорстрой" по итогам 2017 года увеличилась на 2,6% по сравнению с предыдущим годом и составила 1 млрд 512,46 млн грн. Краткосрочные обязательства сократились на 1,8% - до 3 млрд 747,55 млн грн, долгосрочные обязательства увеличились почти вдвое и составили 1,681 млрд грн.

Штат сотрудников предприятия в 2017 году вырос до 693 чел. с 660 чел. годом ранее.

ХК "Киевгорстрой" создана на базе имущества государственной коммунальной строительной корпорации "Киевгорстрой" в 1994 году путем объединения в ее уставном капитале контрольных пакетов акций 28 предприятий и других активов. В состав ХК входят 40 АО, в которых компания владеет акциями, шесть дочерних предприятий и 51 предприятие на правах ассоциированного члена.

Как сообщалось, по итогам 2016 года ХК "Киевгорстрой" (Киев) увеличила объем чистой прибыли на 9,8% по сравнению с 2015 годом - до 99,885 млн грн, активы снизились на 3,5% и составили 6,231 млрд грн.

Как сообщалось со ссылкой на главу правления - президента ЧАО "ХК "Киевгорстрой" Игоря Кушнира, в 2018 году застройщик планирует увеличить объемы ввода в эксплуатацию жилья на 50% больше по сравнению с 2017 годом - до 450 тыс. кв. м (в 2017 году сдано более 300 тыс. кв. м).

По его данным, в 2017 году "Киевгорстрой" увеличил объемы продаж жилья на 10% в денежном выражении по сравнению с 2016 годом и на 15% в квадратных метрах.

Основным акционером ПАО "ХК "Киевгорстрой", согласно данным НКЦБФР, на 26 марта 2018 года являлся Киевский городской совет (80%).

Зарегистрированный капитал ПАО "ХК "Киевгорстрой" составляет 16,535 млн грн.

К концу 2014 года, помимо Киевсовета, акционерами "Киевгорстроя" являлись также член его ревизионной комиссии Валентина Ляшенко (0,004%), глава ревкомисии Ольга Мельник (0,003%) и глава правления-президент Игорь Кушнир (20 шт. акций).