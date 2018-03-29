Финансовые новости
- |
- 29.03.18
- |
- 12:51
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
"Киевгорстрой" в 2017г сократил чистую прибыль на 29%
07:55 29.03.2018 |
ЧАО "Холдинговая компания (ХК) "Киевгорстрой" (Киев), один из крупнейших застройщиков Украины, по итогам 2017 года сократило объем чистой прибыли на 29% по сравнению с 2016 годом - до 71,231 млн грн.
Согласно сообщению предприятия в системе раскрытия информации НКЦБФР о проведении очередного собрания акционеров 26 апреля 2018 года, его активы увеличились на 12,6% и составили 7 млрд 17,967 млн грн.
Суммарная дебиторская задолженность компании в 2017 году выросла в 3,5 раза по сравнению с 2016 годом - до 339 млн грн.
Нераспределенная прибыль ПАО "ХК "Киевгорстрой" по итогам 2017 года увеличилась на 2,6% по сравнению с предыдущим годом и составила 1 млрд 512,46 млн грн. Краткосрочные обязательства сократились на 1,8% - до 3 млрд 747,55 млн грн, долгосрочные обязательства увеличились почти вдвое и составили 1,681 млрд грн.
Штат сотрудников предприятия в 2017 году вырос до 693 чел. с 660 чел. годом ранее.
ХК "Киевгорстрой" создана на базе имущества государственной коммунальной строительной корпорации "Киевгорстрой" в 1994 году путем объединения в ее уставном капитале контрольных пакетов акций 28 предприятий и других активов. В состав ХК входят 40 АО, в которых компания владеет акциями, шесть дочерних предприятий и 51 предприятие на правах ассоциированного члена.
Как сообщалось, по итогам 2016 года ХК "Киевгорстрой" (Киев) увеличила объем чистой прибыли на 9,8% по сравнению с 2015 годом - до 99,885 млн грн, активы снизились на 3,5% и составили 6,231 млрд грн.
Как сообщалось со ссылкой на главу правления - президента ЧАО "ХК "Киевгорстрой" Игоря Кушнира, в 2018 году застройщик планирует увеличить объемы ввода в эксплуатацию жилья на 50% больше по сравнению с 2017 годом - до 450 тыс. кв. м (в 2017 году сдано более 300 тыс. кв. м).
По его данным, в 2017 году "Киевгорстрой" увеличил объемы продаж жилья на 10% в денежном выражении по сравнению с 2016 годом и на 15% в квадратных метрах.
Основным акционером ПАО "ХК "Киевгорстрой", согласно данным НКЦБФР, на 26 марта 2018 года являлся Киевский городской совет (80%).
Зарегистрированный капитал ПАО "ХК "Киевгорстрой" составляет 16,535 млн грн.
К концу 2014 года, помимо Киевсовета, акционерами "Киевгорстроя" являлись также член его ревизионной комиссии Валентина Ляшенко (0,004%), глава ревкомисии Ольга Мельник (0,003%) и глава правления-президент Игорь Кушнир (20 шт. акций).
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Идем на поправку. Как в Украине вымирает секта распятого мальчика
ТОП-НОВОСТИ
|Козырь е-декларирования: Зачем Тимошенко война за антикоррупционеров
|Курс доллара на межбанке ускорил рост из-за ПУМБа
|Взаимный гешефт. Зачем Украине ЗСТ с Израилем
|В Европе дороги и мосты оборудуют для переправки танков
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Нафтогаз предъявил Укртрансгазу иск на 5,2 млрд грн
|"Киевгорстрой" в 2017г сократил чистую прибыль на 29%
По его данным, в 2017 году "Киевгорстрой" увеличил объемы продаж жилья на 10% в денежном выражении по сравнению с 2016 годом и на 15% в квадратных метрах. Основным акционером ПАО "ХК "Киевгорстрой", согласно данным НКЦБФР, на 26 марта 2018 года являлся Киевский городской совет (80%).
|В украинском МакДональдз появятся официанты
|Глава МЭРТ просит НБУ предоставить Нафтогазу Украины индивидуальную валютную лицензию
|ФГИ утвердил перечень подлежащих продаже в 2018 объектов малой приватизации
|Интерпайп НМТЗ в 2017г сократил убыток почти наполовину
|НБУ отказал белорусскому Паритет Банку в покупке Сбербанка
Это интересно
|Компания Huawei официально представила флагманские смартфоны P20 и P20 Pro
|Кабмин намерен ввести медико-психологическое оценивание при получении водительских прав
|Toyota RAV4: новый полный привод и 8-ступенчатый автомат
|Google запретила несертифицированным Android-устройствам использовать свои сервисы
|В Китае начался выпуск электромобиля Denza 500
|В США подали в суд на BMW из-за дизельного скандала
|СМИ: хакеры уже отмыли большую часть похищенных у Coincheck $530 млн