Госконцерн "Укроборонпром" уволил генерального директора входящего в госконцерн ГП "Харьковский завод транспортного оборудования" (ХЗТО) Федора Петрова, пойманного 25 марта на попытке дачи взятки прокурору Военной прокуратуры Николаевского гарнизона, сообщила в понедельник пресс-служба госконцерна.

Согласно сообщению, Ф.Петров освобожден от должности приказом главы "Укроборонпрома" от 26 марта за несоблюдение условий контракта.

Как напоминает пресс-служба, в начале 2017 года "Укроборонпром" обратился в Военную прокуратуру с информационным сообщением о выявленных нарушениях в финансово-хозяйственной деятельности ГП " ХЗТО ".

"В правоохранительные органы были переданы материалы о безосновательном перечислении денежных средств на счета третьих лиц и неправомерном использовании средств предприятия. На основе переданной концерном информации, Военная прокуратура зарегистрировала уголовное производство, и с целью возвращения безосновательно перечисленных средств подала иск в хозяйственный суд, представляя интересы концерна", - уточняют в "Укроборонпроме".

В свою очередь, отмечается в сообщении, Ф.Петров предложил прокурору Военной прокуратуры Николаевского гарнизона взятку в размере 60 тыс. грн для закрытия уголовного производства. При попытке передачи взятки 25 марта он был задержан сотрудниками Военной прокуратуры Южного региона Украины и СБУ.

"Укроборонпром" благодарит правоохранителей за эффективную работу и надеется на справедливый приговор со стороны суда", - резюмирует пресс-служба.

По данным из открытых источников, ГП "ХЗТО" специализируется, в т.ч., на выпуске техники оборонного назначения, наземных систем ракетно-космической техники, оборудования для нефтегазовой промышленности. С 2011 года входит в состав госконцерна"Укроборонпром". С 2013 года на территории завода также функционирует ЧАО "ХЗТО", входящее в корпорацию "УкрИннМаш".