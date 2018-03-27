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"Укроборонпром" уволил пойманного на попытке дачи взятки гендиректора ГП "ХЗТО"
08:09 27.03.2018 |
Госконцерн "Укроборонпром" уволил генерального директора входящего в госконцерн ГП "Харьковский завод транспортного оборудования" (ХЗТО) Федора Петрова, пойманного 25 марта на попытке дачи взятки прокурору Военной прокуратуры Николаевского гарнизона, сообщила в понедельник пресс-служба госконцерна.
Согласно сообщению, Ф.Петров освобожден от должности приказом главы "Укроборонпрома" от 26 марта за несоблюдение условий контракта.
Как напоминает пресс-служба, в начале 2017 года "Укроборонпром" обратился в Военную прокуратуру с информационным сообщением о выявленных нарушениях в финансово-хозяйственной деятельности ГП " ХЗТО ".
"В правоохранительные органы были переданы материалы о безосновательном перечислении денежных средств на счета третьих лиц и неправомерном использовании средств предприятия. На основе переданной концерном информации, Военная прокуратура зарегистрировала уголовное производство, и с целью возвращения безосновательно перечисленных средств подала иск в хозяйственный суд, представляя интересы концерна", - уточняют в "Укроборонпроме".
В свою очередь, отмечается в сообщении, Ф.Петров предложил прокурору Военной прокуратуры Николаевского гарнизона взятку в размере 60 тыс. грн для закрытия уголовного производства. При попытке передачи взятки 25 марта он был задержан сотрудниками Военной прокуратуры Южного региона Украины и СБУ.
"Укроборонпром" благодарит правоохранителей за эффективную работу и надеется на справедливый приговор со стороны суда", - резюмирует пресс-служба.
По данным из открытых источников, ГП "ХЗТО" специализируется, в т.ч., на выпуске техники оборонного назначения, наземных систем ракетно-космической техники, оборудования для нефтегазовой промышленности. С 2011 года входит в состав госконцерна"Укроборонпром". С 2013 года на территории завода также функционирует ЧАО "ХЗТО", входящее в корпорацию "УкрИннМаш".
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