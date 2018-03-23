Китайская ZTE прокредитует Укртелеком на $10 млн

Китайская корпорация ZTE предоставила Укртелекому (принадлежит СКМ Рината Ахметова) долгосрочную линию финансирования на сумму в размере $10 млн. Об этом говорится в сообщении украинской компании. Первый этап финансирования предусматривает поддержку совместных проектов.

Средства предназначены для реализации проектов по расширению покрытия оптического доступа к интернету населенных пунктов, модернизации сети доступа и других элементов инфраструктуры Укртелекома.

"Эта финансовая линия будет использоваться для проектов со сроком окупаемости не более 5 лет", - заявил директор Укртелекома Юрий Курмаз.

По условиям соглашения, финансовые ресурсы будут доступы с июня 2018 года. За это время специалисты компании подготовят дорожную карту и расчет проектов, которые планируется реализовываться в рамках сотрудничества.