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Китайская ZTE прокредитует Укртелеком на $10 млн
14:24 23.03.2018 |
Китайская корпорация ZTE предоставила Укртелекому (принадлежит СКМ Рината Ахметова) долгосрочную линию финансирования на сумму в размере $10 млн. Об этом говорится в сообщении украинской компании. Первый этап финансирования предусматривает поддержку совместных проектов.
Средства предназначены для реализации проектов по расширению покрытия оптического доступа к интернету населенных пунктов, модернизации сети доступа и других элементов инфраструктуры Укртелекома.
"Эта финансовая линия будет использоваться для проектов со сроком окупаемости не более 5 лет", - заявил директор Укртелекома Юрий Курмаз.
По условиям соглашения, финансовые ресурсы будут доступы с июня 2018 года. За это время специалисты компании подготовят дорожную карту и расчет проектов, которые планируется реализовываться в рамках сотрудничества.
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