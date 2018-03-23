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Аэропорты Борисполь и Львов договорились с Ryanair о начале полетов
11:28 23.03.2018 |
Международные аэропорты "Борисполь" (Киев) и "Львов" подписали договоры с ирланским лоу-кост авиаперевозчиком Ryanair о начале полетов в Украину.
Как передает корреспондент "Интерфакс-Украина", договоры с генеральным директором "Борисполя" Павлом Рябикиным и аэропорта "Львов" Татьяной Романовской подписал CEO авиаперевозчика Майкл О'Лири в пятницу в аэропорту "Борисполь" в присутствии президента Украины Петра Порошенко.
Компания уже начала продажу билетов на украинские рейсы в системе бронирования.
П.Порошенко сообщил, что Ryanair начнет полеты в октябре 2018 года и запустит рейсы по 10 направлениям из Киева и по пяти из Львова.
Приход компании в Украину президент назвал знаком качества инвестиционного климата и заявил, что билеты для украинцев будут стоить дешевле EUR40 а компания в первый год работы хочет перевезти 1 млн украинцев.
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