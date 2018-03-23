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Группа PSA в Украине в 2018г планирует увеличить долю на рынке на 1,6 п.п. - до 6,2%
08:54 23.03.2018 |
Группа PSA в Украине планирует в 2018 году увеличить долю на рынке новых легковых и коммерческих автомобилей до 6,2% рынка против 4,63% по итогам 2017 года, в том числе 3,75%, как ожидается, составит доля марки Peugeot, 2,45% - Citroёn (в 2017-м соответственно 2,75% и 1,88% с приростом к 2016 году на 0,43 п.п. и 0,28 п.п.).
Как сообщил генеральный директор компании "Пежо Ситроен Украина" Виктор Кордилевский на пресс-конференции в четверг, при этом, как ожидается, рынок новых легковых и коммерческих авто в текущем году вырастет на 20% к 2017 году - до 105 тыс. ед., однако рассматривается и пессимистический сценарий - рост на 9%, до 95 тыс. ед.
По мнениию В.Кордилевского, докризисного объема продаж (200 тыс. ед.) рынок Украины может достичь не ранее, чем через пять лет.
По его словам, негативное влияние на рынок оказывает, в частности, рост импорта подержанных авто и ввоз иномарок на еврономерах, что напрямую влияет на сегменты А, В и С, где бренды PSA представлены достаточно активно.
"В числе негативных трендов также - эмиграция населения за границу, ведь это потенциальные покупатели автомобилей", - отметил гендиректор компании.
Он сообщил, что в 2017 году группа PSA значительно усилила позиции на украинском рынке новых автомобилей, продав более 4 тыс. авто брендов Peugeot, Citroёn и DS - на 47% больше, чем годом ранее при росте рынка на 25% - до 87,6 тыс. ед., в том числе продано 2,4 тыс. автомобилей Peugeot (на 47,6% больше), 1,6 тыс. Citroёn (на 46,3%).
При этом объем продаж в сегменте SUV (кроссоверы и внедорожники разных сегментов, размеров, ценовых ниш) составил 42,3 тыс. ед., т. е. почти половину общего авторынка Украины, доля этого сегмента растет из года в год.
PSA в Украине продолжила расширять представленность в SUV-сегменте: позиции компактных кроссоверов Peugeot 2008 и Citroёn C4 Cactus усилил запуск нового SUV C-класса Peugeot 3008.
Помимо этого, хорошо стартовал компактный хэтчбек Citroёn С3, активно продавались компактные седаны Citroёn C-Elysée и Peugeot 301.
В текущем году компания намерена продолжать работу над развитием дилерской сети, обновлять существующие центры.
По словам В.Кордилевского, в 2017 году четыре дилера Peugeot начали работать в центрах нового формата - в Одессе, Днепре, Полтаве и Ривном - и два дилера Citroёn (во Львове и Ривне).
В 2018 году компания намерена, в частности, вывести на рынок в апреле компактный хэтчбек Peugeot 108. Кроме того, появятся спортивная версия городского хэтчбека Peugeot 208 GT-Line с бензиновым двигателем 1,2 PureTech 110 л. с. с автоматической трансмиссией AT6 и заряженный компактный кроссовер Peugeot 2008 GT-Line с бензиновым двигателем 1,2 PureTech 82 л. с. с МКПП.
В числе новинок Citroёn, помимо уже выведенного в феврале CITROЁN C1, в марте приехал недавно презентованный в Европе новый компактный SUV CITROЁN C3 Aircross. В мае текущего года украинским клиентам презентуют новый компактный хэтчбек CITROЁN C4 CactusЮ а в июле - спецверсию хэтчбека-бестселлера Citroёn C3 Elle.
В.Кордилевский также сообщил о планах в текущем году создать отдельную дилерскую сеть для бренда DS.
"У нас уже есть два партнера: один - на западе, один - на востоке страны. Но сейчас ведется работа по Киеву, как только она будет завершена, еще в трех городах откроются новые дилеры бренда - ориентировочно в сентябре-октябре. И тогда для дилеров Citroёn продажи этого бренда будут закрыты", - сообщил гендиректор.
При этом он добавил, что пока продается единственная модель - DS 4 Crossback.
Касаясь вопроса планов группы по выводу на рынок электромобилей, В.Кордилевский сказал, что для Украины эта тема интересная, но пока не очень своевременная.
"В рамках группы есть определенная стратегия: для Европы к 2013 году PSA хочет иметь альтернативные электромобили в каждом сегменте Для Украины это пока вопрос непростой: отсутствие инфраструктуры, программ дальнейшего использования отработанных батарей, госпрограмм стимулирования перехода на электромобили (например, платы за выбросы, как планируется в Европе с 2021 года)",- отметил он.
По его мнению, в новых законопроектах о стимулировании развития электротранспорта (внесены в парламент - ИФ) также не учтены многие моменты, поэтому ожидать "бума" электромобилей преждевременно.
Группа PSA выпускает автомобили под тремя марками (Peugeot, Citroën и DS), а также предлагает сервисы мобильности под маркой Free2Move.
PSA Group в 2017 году увеличила чистую на 11,5% - до EUR,929 млрд против EUR1,730 млрд в 2016 году. Выручка выросла на 20,7% - до EUR65,21 млрд по сравнению с EUR54,03 млрд. В сопоставимых ценах показатель повысился на 12,9%.
Продажи группы в 2017 году увеличились на 15,4% - до 3,63 млн ед.
В 2017 году группа приобрела бренд Opel.
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