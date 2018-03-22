Киевский городской совет переименовал международный аэропорт "Киев" (Жуляны) в честь авиаконструктора Игоря Сикорского.

За принятие соответствующего проекта решения проголосовали 90 депутатов при минимально необходимом 61, передают Українські Новини.

"Коллектив аэропорта "Киев" поддержал инициативу о переименовании. Вопрос течение 2 месяцев обсуждался на сайте исполнительного органа, и альтернативных предложений относительно других названий или замечаний не поступило. Принятие такого решения будет способствовать чествованию памяти выдающегося авиаконструктора Игоря Сикорского", - отметила председатель комиссии по вопросам культуры Виктория Муха.

Сикорский вошел в мировую историю авиации как автор первых многомоторных самолетов и вертолетов.

Создал первые в мире четырехмоторный самолет "Русский витязь", тяжелый четырехмоторный бомбардировщик и пассажирский самолет "Илья Муромец", трансатлантический гидроплан, серийный вертолет одновинтовой схемы.

Как сообщали Українські Новини, в 2016 году аэропорт "Киев" увеличил пассажиропоток на 19,4% до 1 127,5 тыс. пассажиров по сравнению с 2015 годом.

Аэропорт "Киев" находится в черте города (в 8 км от центра), занимает территорию площадью 265 га, имеет 1 взлетно-посадочную полосу длиной 2 310 м и шириной 45 м.