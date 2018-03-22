Киевский городской совет увеличил уставный капитал коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" до 1,2 млрд гривен для выполнения функций "Киевэнерго". Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации.

Сообщается, что депутаты Киеврады увеличили размер уставного капитала "Киевтеплоэнерго" до 1,2 млрд гриве за счет денежного взноса владельца для того, чтобы предприятие приняло на баланс тепловые сети Киева после 27 апреля 2018 года - после расторжения договора с "Киевэнерго". "Киевтеплоэнерго" необходимо провести расчет за энергоносители, увеличить штат работников, провести противоаварийное обслуживание, закупить новую специализированную технику и создать геоинформационную систему инженерных сетей.

Отметим, согласно решению, "Киевтеплоэнерго" также является одним из участников процесса возвращения под контроль Киева объектов теплоэнергетического комплекса.

Напомним, в июне 2017 года Киеврада приняла решение о прекращении договора с "Киевэнерго", который заключили 17 лет назад. Фактически "Киевтеплоэнерго" заместит "Киевэнерго" и продолжит предоставление услуг потребителям.