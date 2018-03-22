Захур решил продать бизнесмену Кивану издание Kyiv post за $3,5 млн

Британский бизнесмен, живущий в Украине, Мохаммед Захур решил продать бизнесмену Аднану Кивану издание Kyiv Post за 3,5 млн долларов.

Об этом говорится в сообщении на сайте издания.

"Мохаммед Захур, второй владелец за почти 23-летнюю историю Kyiv Post, решил продать газету бизнесмену-мульти-миллионеру из Одессы Аднану Кивану, который является уроженцем Сирии", - сказано в нем.

В среду Захур сообщил Kyiv Post, что Киван заплатит намного больше, чем 3,5 млн долларов за газету, но он не будет раскрывать точную цену продажи.

Захур также ожидает, что продажа будет завершена к 1 апреля.

Он сказал, что Киван уже передал существенный авансовый платеж за издание.

Как сообщали Українські Новини, экс-премьер-министр Арсений Яценюк и министр внутренних дел Арсен Аваков продали свои доли в телеканале Espreso.TV компании Atmosphere Entertainment (США).