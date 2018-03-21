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Укрзализныця получила разрешение на разработку проекта землеустройства в Борисполе под экспресс в аэропорт
16:32 21.03.2018 |
ПАО "Укрзализныця" получило разрешение на разработку проекта землеустройства 3,5 гектаров земли на территории Борисполя, сообщил и.о. председателя правления ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов.
"Благодарен Бориспольскому городскому совету за оперативное сотрудничество", - написал он на своей странице в сети Facebook.
Земля необходима в строительство инфраструктуры для экспресса, который будет курсировать между Центральным железнодорожным вокзалом Киева и Международным аэропортом "Борисполь".
Через отведенный земельный участок будет пролегать часть маршрута экспресса от действующей железной дороги - перегон Георгия Кирпы - "Борисполь" до автомобильной трассы Киев - Харьков.
Согласно проекту, "Укрзализныце" должно быть передано шесть земельных участков общей площадью 13 гектаров.
Сейчас в работе продолжается первый этап - проектно-изыскательские и организационно-технические работы.
Кроме 3,2 км пути, будет построена 340-метровая однопутная железнодорожная эстакада над трассой Киев - Харьков и две остановочные платформы вблизи терминала "D" аэропорта "Борисполь".
"Начать строительные работы планируем по графику - уже в июне", - резюмировал Е.Кравцов.
Как ранее сообщалось, правительство Украины намерено реализовать проект скоростного железнодорожного сообщения с международным аэропортом "Борисполь" в декабре 2018 года и по словам премьер-министра Владимира Гройсмана, добраться до аэропорта или в Киев можно будет за 35 минут. Стоимость билета - 80-120 грн.
Согласно проекту "Укрзализныци", который был поддержан Кабинетом министров, линию планируется проложить от вокзала "Киев-Пассажирский" через станцию "Выдубычи" к терминалу D аэропорта "Борисполь". На линии планируется задействовать 11 поездов PESA 620м на 91 место, два поезда PESA 630м на 192 места, которые будут перевозить не менее 2,67 млн пассажиров в год.
Е.Кравцов ранее отмечал, что необходимый объем инвестиций в проект составляет 600-800 млн грн. В частности, 450 млн грн на строительство путепровода; 100 млн грн на колею, платформы, реконструкцию контактной сети; 70 млн грн на строительство бокса депо и еще 100 млн грн на техническое восстановление рейковых автобусов.
На слайдах презентации, обнародованных Е.Кравцовым, указывается, что реализация проекта значительно разгрузит дорожную инфраструктуру, сократив загруженность дорог Киева на 1 тыс. автомобильных и 30 автобусных поездок в день.
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