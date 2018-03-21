Фонд гарантирования вкладов физических лиц продал акции компании "Мотор Сич" за 25,9 млн гривен.

Об этом говорится в сообщении "Украинской биржи".

Согласно сообщению, 21 марта 2018 года на "Украинской бирже" состоялся аукцион по продаже активов, учитываемых на балансе банка "Финансы и Кредит" и выставленных на продажу торговцем ценными бумагами ООО СП "Драгон Капитал" в соответствии с решением Исполнительной дирекции ФГВФЛ №653 от 5 марта 2018 года.

По результатам аукциона были проданы акции "Мотор Сич" в количестве 4 917 штук общей стоимостью 25,9 млн гривен, что на 4,9 млн гривен больше стартовой цены.

Как сообщали Українські Новини, "Мотор Cич" производит двигатели для вертолетов Ми-2, Ми-8/Ми-17, КА-226, самолетов Ан-70, Ан-124, Ан-140, Ан-148 и Як-130, а также промышленные газотурбинные установки.

17,3% акций предприятия принадлежит компании Business House Helena (Панама).