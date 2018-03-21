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НБУ сохранил перечень системно важных банков
11:26 21.03.2018 |
Национальных банк сохранил перечень системно важных банков.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ, передают Українські Новини.
Согласно ему, Приватбанк, Укрэксимбанк и Ощадбанк определены системно важными банками на 2018 год.
Отмечается, что это предусмотрено решением правления Национального банка №161 от 20 марта 2018 года.
Также указанные банки имели статус системно важных и в течение 2016-2017 годов.
Системно важный банк - термин в законодательстве многих стран мира, которым определяют банки, банкротство или ненадлежащее функционирование которых может создать системные риски для финансовой системы.
К системно важным банкам Национальный банк может применять усиленные пруденциальные требования, в частности повышенные нормативы ликвидности и капитала, что соответствует общепринятой мировой практике.
Также статус системно важного определяет особый режим надзора за банком.
В сообщении отмечается, что порядок определения системно важных банков осуществляется на основании положения, утвержденного постановлением правления НБУ от 25 декабря 2014 №863.
Как сообщали Українські Новини, в декабре 2016 года Кабмин по предложению НБУ и акционеров Приватбанка принял решение о национализации финучреждения.
Государство в лице Минфина получило 100% в капитале Приватбанка.
100% акций ПАО "Укрэксимбанк" находится в государственной собственности.
100% акций ПАО "Ощадбанк" находится в государственной собственности.
По данным НБУ, на 1 октября по размеру активов банк занимал 2-е место (222 млрд гривен) среди 88 действующих банков.
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