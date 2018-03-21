НБУ сохранил перечень системно важных банков

Национальных банк сохранил перечень системно важных банков.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ, передают Українські Новини.

Согласно ему, Приватбанк, Укрэксимбанк и Ощадбанк определены системно важными банками на 2018 год.

Отмечается, что это предусмотрено решением правления Национального банка №161 от 20 марта 2018 года.

Также указанные банки имели статус системно важных и в течение 2016-2017 годов.

Системно важный банк - термин в законодательстве многих стран мира, которым определяют банки, банкротство или ненадлежащее функционирование которых может создать системные риски для финансовой системы.

К системно важным банкам Национальный банк может применять усиленные пруденциальные требования, в частности повышенные нормативы ликвидности и капитала, что соответствует общепринятой мировой практике.

Также статус системно важного определяет особый режим надзора за банком.

В сообщении отмечается, что порядок определения системно важных банков осуществляется на основании положения, утвержденного постановлением правления НБУ от 25 декабря 2014 №863.

Как сообщали Українські Новини, в декабре 2016 года Кабмин по предложению НБУ и акционеров Приватбанка принял решение о национализации финучреждения.

Государство в лице Минфина получило 100% в капитале Приватбанка.

100% акций ПАО "Укрэксимбанк" находится в государственной собственности.

100% акций ПАО "Ощадбанк" находится в государственной собственности.

По данным НБУ, на 1 октября по размеру активов банк занимал 2-е место (222 млрд гривен) среди 88 действующих банков.



