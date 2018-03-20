Финансовые новости
- |
- 20.03.18
- |
- 23:06
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Суд аннулировал 60 договоров Укрнафты о поставках на 3 млрд грн
19:49 20.03.2018 |
Киевский апелляционный хозсуд частично удовлетворил исковое заявление Национального антикоррупционного бюро к ПАО Укрнафта и ООО Котлас и признал недействительными 60 договоров купли-продажи нефтепродуктов на общую сумму 2,94 млрд грн. Решение вступило в законную силу 6 марта 2018 г. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
В НАБУ отметили, что лица, которые от имени Укрнафты (50% + 1 акция принадлежат НАК Нафтогаз Украины) заключили в 2015 г. соглашения с компанией Котлас о поставках ей нефтепродуктов, не имели на это соответствующих полномочий. По этим договорам Котлас обязывалось поставить Укрнафте нефтепродукты, а Укрнафта - осуществить оплату. Однако, как в дальнейшем выяснили детективы НАБУ, поставки в оговоренных объемах Котлас не осуществил, зато средства от Укрнафты получил.
Исковое заявление НАБУ было основано на материалах уголовного производства, расследование по которому детективы осуществляли с августа 2016 г. В рамках этого дела исследуются факты возможного злоупотребления служебным положением должностными лицами Укрнафты и ряда коммерческих компаний с целью завладения сырой нефтью на общую сумму более 7,7 млрд грн.
В результате активных следственных и процессуальных действий в 2017 г. некоторые коммерческие компании добровольно возместили Укрнафте более 51,7 млн грн.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Что рассказала Савченко в свое оправдание
|Специальные налоги и договоры: какую концессию получит украинский бизнес
|Липовые ОСМД получают контроль над имуществом киевлян
|Данилюк: якби Мінфін не ламав схеми, нас би всі любили
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Суд аннулировал 60 договоров Укрнафты о поставках на 3 млрд грн
|НБУ обновил состав банковской группы Альфа-банка (Украина)
|"Метинвест" добивается через суд возмещения НДС "отжатых" в ОРДЛО заводов
|Фирмы Фирташа вывели 500 миллионов через страховщиков - ГПУ
|ICU купила у Дельта Банка кредиты из зоны АТО за 0,3 млрд грн
|Креди Агриколь Банк объявил о принудительном выкупе акций у миноритариев
Это интересно
|Марк Цукерберг за один день потерял 6 миллиардов долларов
|Платтсбург первым среди американских городов запретил добычу криптовалюты
|Умная вытяжка Xiaomi Yunmi EyeBot получила камеру, систему шумоподавления и искусственный интеллект
|В IBM построили блокчейн-компьютер размером с крупинку соли
|Volkswagen раскрыл дизайн электрического спортпрототипа для «Пайкс-Пика»
|Дебют смартфона Oppo R15: экран Full HD+ и три камеры
|Как маленькая хитрость помогает достичь больших целей