Суд аннулировал 60 договоров Укрнафты о поставках на 3 млрд грн

Киевский апелляционный хозсуд частично удовлетворил исковое заявление Национального антикоррупционного бюро к ПАО Укрнафта и ООО Котлас и признал недействительными 60 договоров купли-продажи нефтепродуктов на общую сумму 2,94 млрд грн. Решение вступило в законную силу 6 марта 2018 г. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

В НАБУ отметили, что лица, которые от имени Укрнафты (50% + 1 акция принадлежат НАК Нафтогаз Украины) заключили в 2015 г. соглашения с компанией Котлас о поставках ей нефтепродуктов, не имели на это соответствующих полномочий. По этим договорам Котлас обязывалось поставить Укрнафте нефтепродукты, а Укрнафта - осуществить оплату. Однако, как в дальнейшем выяснили детективы НАБУ, поставки в оговоренных объемах Котлас не осуществил, зато средства от Укрнафты получил.

Исковое заявление НАБУ было основано на материалах уголовного производства, расследование по которому детективы осуществляли с августа 2016 г. В рамках этого дела исследуются факты возможного злоупотребления служебным положением должностными лицами Укрнафты и ряда коммерческих компаний с целью завладения сырой нефтью на общую сумму более 7,7 млрд грн.

В результате активных следственных и процессуальных действий в 2017 г. некоторые коммерческие компании добровольно возместили Укрнафте более 51,7 млн грн.