Крупнейшая в Украине горно-металлургическая компания «Метинвест» добивается через суды возмещения НДС за 2016-2017 года заводов, контроль над которыми был утерян в середине марта 2017 года.

Согласно годовому финансовому отчету группы, задолженность государства по возврату НДС предприятиям на неконтролируемой территории Донбасса составляет $46 млн.

При этом, как отмечают в «Метинвесте», в 2017 году объемы возмещения НДС в адрес всей группы подскочили до $547 млн., тогда как в 2016-м этот показатель составлял $361 млн.

В то же время, согласно документу, объем возврата НДС «Метинвесту» за весь 2017 год и январь 2018-го составил $601 млн.

Как сообщалось ранее, заводы на неконтролируемых территориях ОРДЛО, контроль над которыми группа «Метинвест» потеряла в марте 2017 года, сгенерировали $352 млн. суммарного чистого убытка по итогам 2017 года.

