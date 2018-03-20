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Фирмы Фирташа вывели 500 миллионов через страховщиков - ГПУ
12:27 20.03.2018 |
19 марта правоохранители провели обыски на предприятиях, подконтрольных олигарху Дмитрию Фирташу, в рамках уголовного производства об уклонении от уплаты налогов.
Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.
Обыски прошли в офисах предприятий реального сектора экономики и торговцев ценными бумагами, которые причастны к совершению преступлений.
"В течение 2015-2017 годов членами организованной преступной группировки, с целью уклонения от уплаты налогов рядом подконтрольных украинскому олигарху Дмитрию Фирташу, предприятий, а именно: ЧАО "Северодонецкое объединение Азот", ОАО "Азот", ОАО "Ривнеазот", ГП "Химик" и другими, которые входят в бизнес-группу "GROUP DF", организована деятельность ряда фиктивных предприятий и подконтрольных страховых компаний", - написала она.
По словам Сарган, в 2015-2017 годах с целью вывода средств в теневой сектор экономики вышеуказанные предприятия заключили договоры страхования со страховыми компаниями ЧАО "СК "Саламандра-Украина", ЧАО "СК "Дом страхование" и др., которые входят в бизнес группу "Group DF", на основании которых страховым компаниям перечислили фиктивные страховые взносы.
"То есть, застраховано заведомо ненужные страховые случаи, которые фактически не наступили и не должны были наступить, о чем достоверно было известно членам преступной группировки", - пояснила Сарган.
Вывод этих средств осуществлялся путем страхования подконтрольными Фирташу страховыми компаниями фиктивных кредитных договоров и договоров купли-продажи "мусорных" ценных бумаг других фиктивных предприятий и "подставных" физических лиц.
"Такие кредиты не планировались к возвращению, о чем заранее было известно членам преступной группировки. После прогнозируемого невозврата этих кредитов, страховые компании осуществляли полное возмещение таких фиктивных рисков финансовой компании, с последующим выводом наличных через банковские учреждения", - сообщила пресс-секретарь генпрокурора.
Она добавила, что наличность, полученную в результате преступной деятельности, направляли предприятиям реального сектора экономики.
"Ориентировочная сумма уклонения от уплаты налогов составляет более 500 миллионов гривен", - подытожила Сарган.
Как известно, в августе 2017 Генпрокуратура уже проводила обыски в предприятиях "Group DF" Фирташа.
Украинского олигарха Фирташа задержали в Австрии в марте 2014 году на запрос американских следователей, но выпустили под залог в 125 миллионов евро.
США обвиняет Фирташа в даче взятки в размере 18,5 млн долларов за лицензию на разработку титановых месторождений в Индии вне конкурса. Олигарху грозит до 50 лет тюрьмы и конфискация всех активов.
Соединенные Штаты направили в Австрию запрос на экстрадицию Фирташа, но 30 апреля 2015 года Земельный суд Вены по уголовным делам отказал Минюста США и не отдал олигарха.
Позже Фирташ направил в Конституционный суд Австрии представление с требованием признать неконституционным соглашение об экстрадиции между Австрией и Соединенными Штатами, но суд отказал в рассмотрении жалобы.
Таким образом апелляционный суд получил возможность рассмотреть жалобу прокуратуры на решение суда первой инстанции о запрете экстрадиции Фирташа в США.
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