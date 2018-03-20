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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

СКМ: по долгам за Укртелеком должен платить экс-акционер

 

В СКМ Рината Ахметова считают, что по облигационным долгам их дочерней компании ЕСУ (на нее записан Укртелеком) перед Ощадбанком должны отчитываться прежние собственники оператора фиксированной связи. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Нам нечего добавить к тому, что ранее уже говорили: мы считаем, что вопросы ответственности по облигациям, которые выпускались предыдущими собственниками ЕСУ, должны решаться государством и предыдущими собственниками", - отмечают в пресс-службе.

Ощадбанк в Верховном суде взыскал 850 млн грн с компании ЕСУ. Напомним также, что СКМ в Лондоне ведет судебное разбирательство с кипрской компанией Raga Establishment, у которой компания Рината Ахметова покупала Укртелеком.

По материалам: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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