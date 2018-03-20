ФГИ отменил торги по продаже 25% акций Одессаоблэнерго и Сумыоблэнерго

Фонд государственного имущества (ФГИ) отменил биржевые торги по продаже пакета акций в размере 25% энергопоставляющих компаний "Одессаоблэнерго" и "Сумыоблэнерго".

Об этом Українським Новинам сообщил информированный источник.

"Торги по двум компаниям отменены", - сообщил источник.

Он добавил, что в следующий раз они будут выставлены согласно новому закону "О приватизации государственного и коммунального имущества" возможно через месяц.

Также источник уточнил, что новая стоимость пакетов акций неизвестна.

Как сообщали Українські Новини, ФГИ принял решение повторно выставить на биржевые торги пакет акций "Одессаоблэнерго" в размере 25% со стартовой ценой 149,08 млн гривен и "Сумыоблэнерго" - 106,3 млн гривен.

Торги по "Одессаоблэнерго" должны были состоятся 20 марта, на них уже была подана заявка от 1 компании.