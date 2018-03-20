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ФГИ отменил торги по продаже 25% акций Одессаоблэнерго и Сумыоблэнерго
22:11 19.03.2018 |
Фонд государственного имущества (ФГИ) отменил биржевые торги по продаже пакета акций в размере 25% энергопоставляющих компаний "Одессаоблэнерго" и "Сумыоблэнерго".
Об этом Українським Новинам сообщил информированный источник.
"Торги по двум компаниям отменены", - сообщил источник.
Он добавил, что в следующий раз они будут выставлены согласно новому закону "О приватизации государственного и коммунального имущества" возможно через месяц.
Также источник уточнил, что новая стоимость пакетов акций неизвестна.
Как сообщали Українські Новини, ФГИ принял решение повторно выставить на биржевые торги пакет акций "Одессаоблэнерго" в размере 25% со стартовой ценой 149,08 млн гривен и "Сумыоблэнерго" - 106,3 млн гривен.
Торги по "Одессаоблэнерго" должны были состоятся 20 марта, на них уже была подана заявка от 1 компании.
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Как сообщалось, акции Северного, Центрального, Ингулецкого ГОКов, а также Мариупольского металлургического комбината им. Ильича 1 июля 2016 года были исключены из биржевого списка УБ в связи со сменой типа акционерных обществ на частное (ЧАО) с публичного (ПАО).
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