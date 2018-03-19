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Луценко обвиняет Новую почту в пересылке в больших объемах безакцизных алкогольных товаров и наркотических веществ
18:35 19.03.2018 |
Генеральный прокурор Юрий Луценко обвиняет "Новую почту" в пересылке в больших объемах безакцизных алкогольных товаров и наркотических веществ.
Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко, передают Українські Новини.
Он сообщил, что в понедельник, 19 марта, в Генеральной прокуратуре состоялась встреча Луценко с соучредителем компании "Новая почта" Вячеславом Климовым.
Представитель компании заявил, что обыски, которые проводились представителями Генпрокуратуры на базах "Новой почты" в нескольких городах страны, были корректными.
"Юрий Луценко ознакомил Вячеслава Климова с многочисленными фактами нарушений, которые были выявлены в работе отделений "Новой почты". В частности, это касалось пересылки в больших объемах безакцизных алкогольных товаров и наркотических веществ", - написал он.
Также в Генпрокуратуру поступила оперативная информация Министерства внутренних дел относительно вероятного уклонения от налогов в ходе переводов денежных средств.
Генпрокурор и представитель "Новой почты" договорились о сотрудничестве для усовершенствования работы компании, минимизации рисков переправки запрещенных товаров и предотвращения возможных незаконных финансовых услуг с целью уклонения от налогообложения.
Для этого будут проведены рабочие встречи юристов и финансистов "Новой почты" с представителями Генпрокуратуры, а также организованы контрольные закупки товаров и услуг.
Как сообщали Українські Новини, "Новая почта" просит власти прекратить силовые действия против компании.
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