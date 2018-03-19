БМ Банк решил прекратить банковскую деятельность с сохранением юрлица

БМ Банк решил прекратить банковскую деятельность с сохранением юридического лица.

Соответствующее решение акционеры приняли 19 марта, передают Українські Новини.

Согласно решению, 19 марта на общем собрании акционеров БМ Банка принято решение о прекращении банковской деятельности БМ Банка с сохранением юридического лица.

Ранее акционерами группы ВТБ была принята стратегия по оптимизации присутствия в Украине, и в рамках ее реализации и в соответствии с требованиями Закона Украины № 1985-VIII от 23.03.2017 "Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков" разработан план прекращения банковской деятельности БМ Банка.

Отмечается, что в установленные законодательством сроки (до 180 дней с даты согласования Национальным банком) БМ Банк полностью выполнит все свои обязательства, связанные с деятельностью, и прежде всего - обязательства перед клиентами банка.

В сентябре 2018 Национальному банку Украины будет направлено ходатайство об отзыве банковской лицензии.

Планы по дальнейшей работы БМ Банка как юридического лица пока не разглашаются.

Как сообщали Українські Новини, 16 марта 2017 года Президент Петр Порошенко по предложению Нацбанка ввел в действие решение СНБО о применении сроком на 1 год санкций к пяти банкам с российским капиталом (Сбербанка, VS Банка, Проминвестбанка, ВТБ Банка и БМ Банка), в то же время в декабре 2017 года ПАО "VS Банк" приобрел украинский бизнесмен Сергей Тигипко.