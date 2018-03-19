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В ГПУ уточнили, в чем подозревают Новую почту
10:01 19.03.2018 |
ГПУ проводит досудебное расследование в уголовном производстве по фактам злоупотребления служебным положением должностными лицами Новой почты и связанных с ней предприятий. Об этом сообщила пресс-секретарь ГПУ Лариса Сарган в Facebook.
Правоохранители расследуют факты оказания незаконных финансовых услуг и уклонения от уплаты налогов при осуществлении денежных переводов по Украине, которые Новая почта и связанные компании могли совершить при содействии сотрудников Государственной фискальной службы.
Обыски в офисных и складских помещениях Новой почты, о которых стало известно вчера, 16 марта, проводились в ходе досудебного расследования на основании постановлений следственного судьи Печерского районного суда Киева.
"По результатам проведенных обысков обнаружены и изъяты документы о финансово-хозяйственной деятельности Новой Почты и указанных выше предприятий и наличные денежные средства, не учтенные и не оприходованные в кассе и в бухгалтерских документах", - отмечает Сарган.
Досудебное расследование продолжается, сообщение о подозрении не составлялось и меры предосторожности не избирались, добавила она.
В Новой почте обещают изложить свою версию событий в понедельник на пресс-конференции собственников компании.
В пятницу соучредитель Новой почты Владимир Поперешнюк заявил о том, что Генпрокуратура проводит обыски в офисах Новой Почты в Киеве, Полтаве и Харькове. "Впервые в моей практике делают обыск моего кабинета и меня лично. Изымают личный компьютер", - сообщил он.
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