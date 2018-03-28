Интерпайп НМТЗ в 2017г сократил убыток почти наполовину

ПАО " Интерпайп Новомосковский трубный завод " ("Интерпайп НМТЗ", Днепропетровская обл.) по итогам работы в 2017 году сократило чистый убыток на 48,5% - до 120,281 млн грн.

Согласно объявлению компании о проведении годового собрания акционеров 24 апреля, ее нераспределенная прибыль на конец года составила 359,170 млн грн.

За год "Интерпайп НМТЗ" сократил текущие обязательства на 5,9% - до 1 млрд 629,716 млн грн, долгосрочные обязательства нарастил на 11,3%, до 62,743 млн грн. В то же время завод снизил дебиторскую задолженность на 19,8% - до 1 млрд 470,203 млн грн.

Согласно объявлению, активы "Интерпайп НМТЗ" в 2017 снизились на 8,6% - до 2,314 млрд грн, в том числе основные средства снизились на 7% - до 325,475 млн грн.

"Интерпайп" - международная вертикально интегрированная трубно-колесная компания. Входит в десятку крупнейших в мире производителей бесшовных труб и является третьим по величине производителем цельнокатаных железнодорожных колес в мире. Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных на ключевых рынках СНГ, Ближнего Востока, Северной Америки и Европы.

В структуре компании - пять промышленных активов: "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод (НТЗ)", "Интерпайп Новомосковский трубный завод (НМТЗ)", "Интерпайп Нико-Тьюб", "Днепропетровский Втормет" и электросталеплавильный комплекс "Интерпайп Сталь".

"Интерпайп НМТЗ" специализируется на производстве сварных труб для нефтегазовой отрасли, машиностроения, строительства и других отраслей промышленности.

По данным предприятия на конец 2015 года, компания Interpipe Limited (Кипр) владеет 89,239% акций завода.

Уставный капитал ПАО "Интерпайп НМТЗ" - 50 млн грн, номинал акции - 0,25 грн.

Конечным собственником Interpipe Limited является украинский бизнесмен Виктор Пинчук и члены его семьи.