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Интерпайп НМТЗ в 2017г сократил убыток почти наполовину
07:52 28.03.2018 |
Согласно объявлению компании о проведении годового собрания акционеров 24 апреля, ее нераспределенная прибыль на конец года составила 359,170 млн грн.
За год "Интерпайп НМТЗ" сократил текущие обязательства на 5,9% - до 1 млрд 629,716 млн грн, долгосрочные обязательства нарастил на 11,3%, до 62,743 млн грн. В то же время завод снизил дебиторскую задолженность на 19,8% - до 1 млрд 470,203 млн грн.
Согласно объявлению, активы "Интерпайп НМТЗ" в 2017 снизились на 8,6% - до 2,314 млрд грн, в том числе основные средства снизились на 7% - до 325,475 млн грн.
"Интерпайп" - международная вертикально интегрированная трубно-колесная компания. Входит в десятку крупнейших в мире производителей бесшовных труб и является третьим по величине производителем цельнокатаных железнодорожных колес в мире. Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных на ключевых рынках СНГ, Ближнего Востока, Северной Америки и Европы.
В структуре компании - пять промышленных активов: "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод (НТЗ)", "Интерпайп Новомосковский трубный завод (НМТЗ)", "Интерпайп Нико-Тьюб", "Днепропетровский Втормет" и электросталеплавильный комплекс "Интерпайп Сталь".
"Интерпайп НМТЗ" специализируется на производстве сварных труб для нефтегазовой отрасли, машиностроения, строительства и других отраслей промышленности.
По данным предприятия на конец 2015 года, компания Interpipe Limited (Кипр) владеет 89,239% акций завода.
Уставный капитал ПАО "Интерпайп НМТЗ" - 50 млн грн, номинал акции - 0,25 грн.
Конечным собственником Interpipe Limited является украинский бизнесмен Виктор Пинчук и члены его семьи.
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