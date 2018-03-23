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Чистый убыток Конти в 2017 г. сократился в 4,7 раза
13:48 23.03.2018 |
ПАО "Производственное объединение "Конти" (Донецкая обл.), одна из крупнейших украинских кондитерских компаний, в 2017 году получило чистый убыток в размере 92,45 млн грн, что в 4,7 раза меньше, чем годом ранее - 431,14 млн грн.
Согласно сообщению о проведении собрания акционеров 20 апреля, активы компании за год незначительно изменились и составили 2,44 млрд грн.
Нераспределенная прибыль "Конти" в 2017 году снизилась на 15,5% - до 484,93 млн грн, долгосрочные обязательства сократились в 2,5 раза - до 231,72 млн грн, тогда как текущие обязательства увеличились в 1,5 раза - 1,35 млрд грн.
Суммарная дебиторская задолженность ПАО увеличилась на 17,9% - до 473,45 млн грн.
ПАО "Производственное объединение "Конти" входит в состав группы "Конти", основанной в 1997 году. Основными производственными активами являются Донецкая, Константиновская, Горловская кондитерские фабрики (Украина) и две фабрики в Курске (Россия). Основные торговые марки - Amour, Bonjour, "СуперКонтик", "Белиссимо", BisKonti, "Джек". Основным бенефициаром "Конти" является Борис Колесников.
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