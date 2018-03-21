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Покровский ГОК в 2017г получил прибыль почти 656 млн грн против убытка годом ранее
07:22 21.03.2018 |
ПАО "Покровский горно-обогатительный комбинат" (бывший Орджоникидзевский ГОК, ОГОК, Днепропетровская обл.) по итогам работы в 2017 году получил чистую прибыль в размере 655,988 млн грн, в то время как 2016 год завершил с чистым убытком 112,225 млн грн. Согласно информации к повестке дня годового собрания акционеров, назначенного на 18 апреля, нераспределенная прибыль к концу прошлого года составила 1 млрд 114,372 млн грн. За год ГОК нарастил текущие обязательства на 87,1% по сравнению с предыдущим годом - до 1 млрд 635,763 млн грн, долгосрочные - на 15,3%, до 437,493 млн грн. При этом дебиторская задолженность увеличилась в 7,5 раз, до 1 млрд 339,245 млн грн. Стоимость активов за прошлый год возросла на 60%, до 3 млрд 957,527 млн грн, в том числе снизилась основных средств - на 0,3%, до 1 млрд 795,037 млн грн. На собрании акционеры рассмотрят вопрос об изменении типа общества. Покровский ГОК - крупнейший в Украине производитель марганцевой руды, который ведет ее добычу открытым способом. По данным компании на конец 2016 года, в собственности четырех кипрских компаний - Profetis Enterprises Limited, Exseed Investmens Limited, Clemente Enterprises Limited и Alexton Holdings Limited (все – Кипр) – находится по 24,3024% акций предприятия. Уставный капитал ПАО составляет 736,134 млн грн, номинал акции – 0,25 грн.
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