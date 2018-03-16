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СевГОК, ЦГОК и ИнГОК объявили цену принудительного выкупа акций
22:20 16.03.2018 |
ЧАО "Северный горно-обогатительный комбинат" (СевГОК), "Центральный горно-обогатительный комбинат" (ЦГОК) и "Ингулецкий горно-обогатительный комбинат" (ИнГОК, все - Кривой Рог Днепропетровской обл.) объявили о цене выкупа акций в рамках процедуры принудительного выкупа акций (squeeze-out).
Согласно сообщениям компаний в системе раскрытия информации НКЦБФР, для ЦГОК она определена на уровне 3,89 грн за акцию, для СевГОК - 4,45 грн, для ИнГОК - 2,56 грн.
Как сообщалось, кипрская Barlenco Ltd, аффилированная с крупнейшей украинской горно-металлургической группой "Метинвест", объявила о намерении воспользоваться правом на squeeze-out у миноритариев входящих в группу ЧАО: ИнГОК, СевГОК и ЦГОК, "Металлургический комбинат "Азовсталь" и "Мариупольский металлургический комбинат им.Ильича" (оба - Мариуполь Донецкой обл.).
"В порядке, предусмотренном заключительными и переходными положениями закона №1983-VIII от 23.03.2017 (о повышении уровня корпоративного управления в АО), в срок, не позднее чем через 25 рабочих дней со дня получения этого сообщения, обществу необходимо утвердить цену обязательной продажи акций...", - указывалось в сообщениях на сайтах ЧАО.
Согласно документам, все ЧАО получили отправленные 1 марта сообщения Barlenco 2 марта.
В них уточняется, что "Метинвесту" принадлежит 4 млрд 67 млн 118,163 тыс. акций или 94,74401% "Азовстали", 12 млрд 287 млн 452,297 тыс. акций или 99,322555% ММК им.Ильича, 1 млрд 183 млн 585,257 тыс. акций или 99,75098% ЦГОК, 2 млрд 753 млн 197,52 тыс. акций или 99,767067% ИнГОК,2 млрд 235 млн 791,021 тыс. акций или 96,41901% СевГОК.
Прилагающаяся к сообщению структура собственности Barlenco Ltd и ее афилированных лиц не опубликована ни в системе раскрытия НКЦБФР, ни на сайте ни одного из ЧАО.
Как сообщалось, акции Северного, Центрального, Ингулецкого ГОКов, а также Мариупольского металлургического комбината им. Ильича 1 июля 2016 года были исключены из биржевого списка УБ в связи со сменой типа акционерных обществ на частное (ЧАО) с публичного (ПАО).
В то же время акции Мариупольского металлургического комбината им. Ильича в январе 2018 года были вновь заведены на рынок по инициативе участников рынка.
Последняя сделка с акциями Мариупольского меткомбината им. Ильича прошла на УБ 23 февраля 2018 года по курсу 0,1 грн за шт.
Последние сделки с акциями Северного и Центрального ГОКов была заключены на УБ перед их исключением из биржевого списка - 30 июня 2016 года по курсу 3,4998 грн за шт. и 2,621 грн за шт. соответственно.
Ранее в 2017 году Украина имплементировала требования Директив ЕС в части реформы фондового рынка, приняв изменения к закону "Об акционерных обществах", которые вступили в силу 4 июня и законодательно закрепили механизмы вывода из обращения на фондовых биржах бумаг квази-публичных компаний, в том числе через squeeze-out и sell-out.
Squeeze-out предусматривает право лица (лиц, действующих совместно), который стал собственником 95% акций и больше, осуществлять принудительный выкуп акций у миноритарных акционеров.
"Метинвест" является вертикально интегрированной горнодобывающей группой компаний. Его основные акционеры - группа СКМ (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие компанией.
ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".
Кипрская Barlenco Ltd упоминалась в 2012 году, когда антимонопольные органы ряда стран разрешили "Метинвесту" приобрести ее в рамках сделки по покупке акций "Запорожстали".
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|СевГОК, ЦГОК и ИнГОК объявили цену принудительного выкупа акций
Как сообщалось, акции Северного, Центрального, Ингулецкого ГОКов, а также Мариупольского металлургического комбината им. Ильича 1 июля 2016 года были исключены из биржевого списка УБ в связи со сменой типа акционерных обществ на частное (ЧАО) с публичного (ПАО).
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