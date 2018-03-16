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Генпрокуратура проводит обыск в ряде офисов компании Нова Пошта
21:17 16.03.2018 |
Генеральная прокуратура Украины в пятницу, 16 марта, проводит обыск в офисах компании "Нова Пошта" в нескольких городах, сообщил сооснователь компании Владимир Поперешнюк.
"Сейчас в офисах "Новой Пошты" в Киеве, Полтаве и Харькове проводят обыск представители Генеральной прокуратуры Украины. Впервые в моей практике делают обыск моего кабинета и меня лично. Забирают личный компьютер. Чувствую, как прямо на глазах улучшается инвестиционный климат в стране", - написал он на своей странице в соцсети Facebook.
Пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган подтверждает эту информацию и сообщает, что проводится около 15 обысков складских и офисных помещений ООО "Новая Почта" в городах Киев, Полтава, Харьков и Днепр в рамках уголовного производства, детали которого пока не разглашаются.
По ее словам, обыски проводит главное следственное управление Генпрокуратуры. "Все следственные действия происходят следователями без привлечения спецподразделений, в рамках закона. Поэтому говорить о нанесении вреда инвестиционному климату в стране не стоит", - написала Л.Сарган на своей странице в соцсети Facebook.
"После предоставления информации следователями сможем сообщить детали уголовного производства. Пока только подтверждение факта обысков и соответствующих следственных действий", - отметила она.
"Нова пошта" основана в 2001 году. Ее сеть насчитывает более 2,35 тыс. отделений, Автопарк компании насчитывает свыше 3600 автомобилей. В 2017 году компания доставила более 145 млн отправлений.
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