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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Генпрокуратура проводит обыск в ряде офисов компании Нова Пошта

 

Генеральная прокуратура Украины в пятницу, 16 марта, проводит обыск в офисах компании "Нова Пошта" в нескольких городах, сообщил сооснователь компании Владимир Поперешнюк.

"Сейчас в офисах "Новой Пошты" в Киеве, Полтаве и Харькове проводят обыск представители Генеральной прокуратуры Украины. Впервые в моей практике делают обыск моего кабинета и меня лично. Забирают личный компьютер. Чувствую, как прямо на глазах улучшается инвестиционный климат в стране", - написал он на своей странице в соцсети Facebook.

Пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган подтверждает эту информацию и сообщает, что проводится около 15 обысков складских и офисных помещений ООО "Новая Почта" в городах Киев, Полтава, Харьков и Днепр в рамках уголовного производства, детали которого пока не разглашаются.

По ее словам, обыски проводит главное следственное управление Генпрокуратуры. "Все следственные действия происходят следователями без привлечения спецподразделений, в рамках закона. Поэтому говорить о нанесении вреда инвестиционному климату в стране не стоит", - написала Л.Сарган на своей странице в соцсети Facebook.

"После предоставления информации следователями сможем сообщить детали уголовного производства. Пока только подтверждение факта обысков и соответствующих следственных действий", - отметила она.

"Нова пошта" основана в 2001 году. Ее сеть насчитывает более 2,35 тыс. отделений, Автопарк компании насчитывает свыше 3600 автомобилей. В 2017 году компания доставила более 145 млн отправлений.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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