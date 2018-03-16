Финансовые новости
- |
- 16.03.18
- |
- 11:22
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Приватбанк предупреждает клиентов о фейковых мошеннических аккаунтах в Instagram
10:02 16.03.2018 |
Приватбанк предупреждает клиентов о фейковых мошеннических аккаунтах в Instagram.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка, передают Українські Новини.
Согласно ему, Приватбанк призвал пользователей социальной сети Instagram не переходить по сомнительным ссылкам, не регистрироваться на неизвестных сайтах и не передавать мошенникам персональные данные.
По данным банка, на сегодня в сети Instagram появилось несколько фейковых мошеннических аккаунтов, где в случае перехода по рекламной ссылке пользователю предлагают зарегистрироваться и получить деньги.
При регистрации у пользователей просят ввести личные данные и информацию о счетах в Приватбанке.
Отмечается, что в комментариях фейковые аккаунты пользователей рассказывают, что им якобы уже зачислили эти деньги на карту Приватбанка.
Приватбанк призвал пользователей быть осторожными, чтобы не попасть на крючок мошенников. Также банк сообщает, что если клиент сомневается относительно операций по своим картам, считает, что стал жертвой мошенничества, ему нужно немедленно обратиться на горячую линию клиентской поддержки банка 3700.
Как сообщали Українські Новини, в декабре 2016 года Кабмин по предложению НБУ и акционеров Приватбанка принял решение о национализации финучреждения.
Государство в лице Минфина получило 100% в капитале Приватбанка.
Ранее Приватбанк предупредил клиентов о новом мошенническом приложении для Android "Универсальный мобильный банкинг", размещенном в Google Play 13 марта, и о новой схеме массового фишинга личных данных.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Директор ЕБРР: Украину нельзя сравнить ни с Беларусью, ни с Казахстаном
|Рада назначила 9 членов Счетной палаты, главой избран нардеп из БПП Пацкан
|Рада избрала омбудсменом депутата Денисову (НФ)
|Рада назначила Смолия главой НБУ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Приватбанк предупреждает клиентов о фейковых мошеннических аккаунтах в Instagram
|УАВтормет критикует Укрзализныцю за дефицит вагонов и поборы при их распределении, выступает против введения электронных торгов
|НБУ продлил санкции против 4 банков с российским госкапиталом
|НАБУ доказало в суде превышение Кущем и Таранцом полномочий при выводе 3 млрд грн из Укрнафты
|Кременчугский колесный завод в 2017г сократил чистую прибыль на 17%
|НБУ оспорит решение суда по курорту "Буковель"
Это интересно
|Новый Toyota Auris дебютировал с двумя гибридными установками
|Tata представила прототип праворульного премиального седана с электрической силовой установкой
|Трамп заблокировал слияние Broadcom и Qualcomm из соображений нацбезопасности
В Broadcom отметили, что действия Трампа не имеют особого значения, так как компания не намеревалась приобретать кого-либо до смены юрисдикции. В настоящее время размещенная в Сингапуре компания проводит мероприятия по переводу своей штаб-квартиры в США.
|В Исландии похитили 600 серверов для добычи Bitcoin
|Огромное купе Pininfarina оказалось 802-сильным гибридом с микротурбиной
|Американская мечта сбывается: 18 миллиардеров
|Pininfarina запустит в серию водородный суперкар