Приватбанк предупреждает клиентов о фейковых мошеннических аккаунтах в Instagram.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка, передают Українські Новини.

Согласно ему, Приватбанк призвал пользователей социальной сети Instagram не переходить по сомнительным ссылкам, не регистрироваться на неизвестных сайтах и не передавать мошенникам персональные данные.

По данным банка, на сегодня в сети Instagram появилось несколько фейковых мошеннических аккаунтов, где в случае перехода по рекламной ссылке пользователю предлагают зарегистрироваться и получить деньги.

При регистрации у пользователей просят ввести личные данные и информацию о счетах в Приватбанке.

Отмечается, что в комментариях фейковые аккаунты пользователей рассказывают, что им якобы уже зачислили эти деньги на карту Приватбанка.

Приватбанк призвал пользователей быть осторожными, чтобы не попасть на крючок мошенников. Также банк сообщает, что если клиент сомневается относительно операций по своим картам, считает, что стал жертвой мошенничества, ему нужно немедленно обратиться на горячую линию клиентской поддержки банка 3700.

Как сообщали Українські Новини, в декабре 2016 года Кабмин по предложению НБУ и акционеров Приватбанка принял решение о национализации финучреждения.

Государство в лице Минфина получило 100% в капитале Приватбанка.

Ранее Приватбанк предупредил клиентов о новом мошенническом приложении для Android "Универсальный мобильный банкинг", размещенном в Google Play 13 марта, и о новой схеме массового фишинга личных данных.