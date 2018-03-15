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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

НБУ продлил санкции против 4 банков с российским госкапиталом

 

Национальный банк продлил санкции против 4 банков с российским государственным капиталом.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ, передают Українські Новини.

Национальный банк во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 марта 2018 "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", введенного в действие указом Президента от 6 марта, продолжает обеспечивать реализацию санкций, примененных к некоторым банкам, а именно: Сбербанк, Проминвестбанк, ВТБ Банк, БМ Банк.

Речь идет о запрете этим банкам осуществлять любые финансовые операции, предусматривающие перевод средств или вывод капиталов за пределы Украины в пользу связанных с банками лиц.

Санкции направлены на защиту интересов клиентов, которые обслуживаются в указанных банках.

Они также исключают возможность вывода этими банками капиталов из Украины в пользу материнских банков и других связанных с ними лиц.

Как сообщали Українські Новини, 16 марта 2017 года Президент Петр Порошенко по предложению Нацбанка ввел в действие решение СНБО о применении сроком на 1 год санкций к пяти банкам с российским капиталом (Сбербанка, VS Банка, Проминвестбанка, ВТБ Банка и БМ Банка), в то же время в декабре 2017 года ПАО "VS Банк" приобрел украинский бизнесмен Сергей Тигипко.
По материалам: Українські Новини
 

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