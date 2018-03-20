Производитель упаковки Элопак-Фастов в 2017г сократил чистую прибыль в 2,4 раза

ЧАО "Элопак-Фастов", производитель картонной упаковки для жидких пищевых продуктов, завершило 2017 год, по предварительным данным, с чистой прибылью 43,46 млн грн, что в 2,4 раза меньше, чем в 2016 году.

Как сообщалось, в 2016 году чистая прибыль компании выросла в 2,4 раза к предыдущему году - до 105,8 млн грн.

Согласно информации к повестке общего собрания акционеров компании, назначенного на 17 апреля, ее нераспределенная прибыль к началу текущего года составила 149,26 млн грн.

Проект протокола собрания предлагает направить полученную в 2017 году чистую прибыль на развитие производства и не выплачивать дивиденды.

По данным предприятия, его текущие обязательства за прошлый год сократились на 15% - до 183,89 млн грн, долгосрочные не возникли.

Стоимость активов компании за год выросла незначительно - до 486,27 млн грн, в том числе суммарная дебиторская задолженность сократилась на треть - до 105,14 млн грн.

Численность ее персонала за год сократилась на три человека - до 189 работников.

В повестку дня собрания акционеров внесен, в частности, вопрос инициирования работ по изучению механизма преобразования акционерного общества в ООО.

"Элопак-Фастов" производит картонную упаковку Pure-Pak для жидких пищевых продуктов. Мощности завода рассчитаны на производство 100 миллионов упаковок в год.

В 2015 году компания увеличила чистый доход от реализации продукции на 60,4% к 2014 году, до 578 млн грн, а за 2016 год данные в отчете не приведены.

Еlopak A.С. (Норвегия) принадлежит 99,42% акций ЧАО "Элопак-Фастов".

Еlopak, принадлежащая одной из крупнейших промышленных групп Норвегии Ferd Group, - глобальная корпорация, работающая на рынке упаковки для жидких пищевых продуктов..