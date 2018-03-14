ТАСкомбанк назначил предправления Тигипко вместо Мелеш

ТАСкомбанк освободил от обязанностей председателя правления Катерину Мелеш и назначил вместо нее Сергея Тигипко с 12 марта.

Об этом говорится в сообщении финучреждения в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, передают Українські Новини.

Мелеш занимала указанную должность 8 месяцев.

Акциями банка не владеет.

Тигипко назначен на должность предправления сроком на три года и приступит к выполнению обязанностей на следующий рабочий день после дня согласования Национальным банком его вступления на указанную должность.

До согласования кандидатуры Тигипко Нацбанком исполняющим обязанности предправления ТАСкомбанка будет являться Владимир Дубей.

Дубэй владеет одной акцией ТАСкомбанка, что составляет 0,00001% уставного капитала.

Тигипко в течение последних 5 лет занимал такие должности: председатель наблюдательного совета, член наблюдательного совета ТАСкомбанка, председатель правления ЧАО "СК "Индустриальная", председатель наблюдательного совета; депутат Верховной Рады седьмого созыва; вице-премьер-министр, вице-премьер-министр - министр социальной политики.

Как сообщали Українські Новини, Тигипко является владельцем финансово-промышленной группы ТАС.

На финансовом рынке группа представлена ТАСкомбанком и страховой группой ТАС.

В декабре 2016 года Тигипко завершил сделку по покупке Universal Bank и страховой компании Aegon Life Ukraine.

В течение 2017 года ТАСкомбанк приобрел часть активов и пассивов неплатежеспособных Диамантбанка, банка "Новый" и VS Банк.

По данным НБУ, на 1 октября по размеру активов ТАСкомбанк занимал 19-е место (12,2 млрд гривен) среди 88 действующих банков.