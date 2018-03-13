Нафтогаз не будет накладывать взыскания на транзитный газ Газпрома, - Витренко

"Нафтогаз Украины" не намерен отбирать газ из транзитных потоков в рамках взыскания долга с "Газпрома", будет добиваться принудительного взыскания российского газа, поставленного в страны ЕС. Об этом заявил в Facebook директор по развитию бизнеса НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

В частности, по словам Витренко, если "Газпром" не выполнит решение Стокгольмского арбитража, Украина будет накладывать взыскания на принадлежащий "Газпрому" газ, но только в европейских странах.

"Если "Газпром" не выполнит решение Стокгольмского арбитража и не оплатит нам 2,5 млрд долларов, ... мы будем накладывать взыскания на газ, принадлежащий "Газпрому", в европейских странах, а не на Украине. ... Таким образом, мы не собираемся отбирать газ из транзитных потоков в Европу", - написал он.

Также Витренко сообщил, что "Нафтогаз" будет обращаться в суды в европейских странах, ратифицировавших соответствующую международную конвенцию, за принудительным исполнением решения арбитража.

Он уточнил, что, таким образом, "Нафтогаз" намерен "накладывать взыскания на газ, после того как он попадет на европейские рынки - поскольку считает это более эффективным путем получить компенсацию от "Газпрома".