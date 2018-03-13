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Богдан будет делать кузова для французских электробусов
20:26 12.03.2018 |
Корпорация Богдан будет производить кузова для электрических автобусов французской компании Bluebus. Как сообщает пресс-служба Богдана, стороны уже подписали соответствующий договор.
В рамках первого контракта украинский производитель поставит Bluebus пять 12-метровых кузовов. Заказчик получит их до конца мая.
Компания Bluebus, которая входит в группу Bollore, является французским производителем экологического общественного транспорта. 12-метровый Bluebus выпускается с конца 2015 года. Это экологический автобус, который вмещает 100 пассажиров и имеет автономный ход от 180 до 250 км.
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