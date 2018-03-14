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НБУ оспорит решение суда по курорту "Буковель"
12:32 14.03.2018 |
"Национальный банк Украины обжалует решение Хозяйственного суда Киева в апелляционном порядке в предусмотренный процессуальным законодательством срок", - сказал представитель пресс-службы.
Как указано в Едином реестр судебных решений (ЕРСР), суд пришел к выводу, что НБУ мог в бесспорном порядке списать задолженность по рефинансированию со счетов национализированного ПриватБанка, но не сделал этого. Кроме того, при подписании данных договоров невозможно было предположить, что банк будет в дальнейшем национализирован.
Согласно данным госреестра прав на недвижимое имущество, предметами ипотеки является имущество по адресу г. Яремче, с. Поляница (Ивано-Франковская обл.), где расположен горнолыжный курорт "Буковель".
По данным госреестра юрлиц, конечные бенефициары ООО "Скорзонера" являютсяч Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.
Горнолыжный туристический курорт "Буковель" перешел на баланс ПриватБанка во время национализации.
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