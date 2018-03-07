Финансовые новости
- |
- 07.03.18
- |
- 20:10
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
НБУ не сможет забрать Буковель у Коломойского и Боголюбова
16:40 07.03.2018 |
Национальный банк Украины (НБУ) проиграл суд экс-владельцам ПриватБанка и не сможет забрать у них курорт Буковель. Об этом сообщает Finbalance.
21 февраля Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск компании Скорзонера к НБУ и разорвал несколько ипотечных договоров, заключенных между истцом и ответчиком в качестве обеспечения долговых обязательств ПриватБанка перед Нацбанком по кредитам рефинансирования.
Эти договоры были заключены между Скорзонерой и НБУ в октябре 2014 года в качестве обеспечения долговых обязательств ПриватБанка перед регулятором по кредитам рефинансирования.
Предметами ипотеки является имущество по адресу: Ивано-Франковская обл., Яремче, с. Поляница (где расположен горнолыжный курорт Буковель). Речь идет о земельных участках рекреационного назначения, для строительства гостиничного комплекса, здания подвесной пассажирской канатной дороги, паркинги и тому подобное.
Конечные бенефициары Скорзонеры - Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.
Суд заявляет, что НБУ мог списать задолженность по рефинансированию со счетов уже государственного ПриватБанка, но не сделал этого.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Каких солдат удачи хотят легализовать однопартийцы Авакова
|Александр Данилюк: Не нужно истерик и пиара там, где речь идет о государственных деньгах
|Отцы и мать победы. Тимошенко переигрывает саму себя, нападая на Коболева
|Мощный валютный сброс снова подкосил курс доллара на межбанке
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|Агент по переводам наличным – кто он и зачем?
Чтобы оценить масштаб и востребованность платежных операций физлиц достаточно обратиться к официальной статистике: по данным Национального банка Украины, за 9 месяцев 2017 года вне банковских касс было принято переводов наличными в общей сумме 265,5 млрд.
В РУБРИКЕ
|НБУ не сможет забрать Буковель у Коломойского и Боголюбова
|НАБУ расследует перечисление средств в пользу холдинга Ахметова
|Банк "Авангард" решил увеличить уставный капитал банка на 44%
|Аэропорт "Львов" увеличил февральский пассажиропоток в сравнении с прошлогодними показателями почти на 50%
|Киевский Завод строительных изделий-1 в 2017г. увеличил убыток на 59%
|Дарницкий завод ЖБК в 2017г. сократил чистую прибыль на 25%
|"Укрзализныця" к апрелю запустит в работу дирекцию по организации взаимодействия портов
Как отметил, в свою очередь, заместитель директора регионального филиала "Одесская железная дорога" Сергей Никулин, мнение которого приведено в сообщении, сейчас есть большая диспропорция между портовой инфраструктурой, которая быстро развивается, и железнодорожной
Это интересно
|Зафиксирована новая рекордная DDoS-атака мощностью 1,7 ТБ/с
|ESET: криптовалютные мошенники переходят на Android
|Porsche присматривается к летающим такси
|Компания Jaguar представила электрический кроссовер I-Pace
|Meizu хочет спрятать фронтальную камеру в смартфонах за дисплей
|Холдинг Ахметова будет развивать сеть электрозаправок
|Xiaomi представила офисную компьютерную мышь MIJIA с дактилоскопическим сканером