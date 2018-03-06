Победителем по конкурентному 4-му лоту на 5 МГц в диапазоне 1800МГц для запуска связи стандарта 4G на тендере в Киеве во вторник был определен крупнейший украинский оператор мобильной связи "Киевстар" с ценовым предложением в 612 млн грн при стартовой цене в 271,6 млн грн.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за лот торговались все три крупнейших украинских оператора, включая "Vodafone-Украина" и lifecell, было сделано 24 шага повышения цены.

Стоимость конверсии по данному лоту - 62,68 млн грн.

Как сообщалось, 2 марта НКРСИ провела раскрытие конвертов с ценовыми предложениями операторов за лицензии на 4G-связь в диапазоне 1800МГц и определила начальную стоимость по каждому из трех дополнительных лотов, которые представлены на торгах "с голоса". По результатам рассмотрения начальная цена торгов с голоса по соответствующим лотам составила: лот №4 - 271,625 млн грн, лот №5 - 265 млн грн, лот № 6 - 271,625 млн грн.