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НБУ смягчил требования к кредитным посредникам банков
14:55 06.03.2018 |
Национальный банк смягчил требования к кредитным посредникам банков.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ, передают Українські Новини.
Национальный банк Украины по просьбе банковского сообщества, проанализировав практический опыт, смягчил требования к кредитным посредникам банков.
А именно: отменил требования относительно размещения на веб-странице банка фотографий работников кредитного посредника, а также реквизитов каждого посреднического договора; уменьшил требования к работникам кредитных посредников, осуществляющих обслуживание потребителей (остаются требования только по их деловой репутации и уровня знаний в сфере потребительского кредитования); предусмотрел возможность предъявления в различные банки одной справки уполномоченного органа о наличии или отсутствии задолженности по налогам и сборам (обязательным платежам), которая выдается физическому лицу.
Также НБУ предоставил возможность банку не осуществлять проверку/контроль за соблюдением физическими лицами - работниками кредитного посредника установленных требований при условии, что этим кредитным посредником является другой банк/юридическое лицо, которые обеспечивают такой контроль; установил требование об исключении кредитного посредника из перечня кредитных посредников в сфере потребительского кредитования на рынке банковских услуг (далее - перечень) в случае неосуществления соответствующей деятельности в течение года с даты включения в перечень (вместо требования о расторжении банком посреднического договора).
Кроме того, были внесены изменения в положение о предоставлении банками Национальному банку информации о заключенных договорах в сфере потребительского кредитования и ведения перечня кредитных посредников, утвержденного постановлением правления НБУ от 08.06.2017 №50.
В частности, о необходимости информирования банком Национального банка о видах деятельности, которые будут осуществляться определенным кредитным посредником в сфере потребительского кредитования в интересах банка-кредитодателя, согласно статье 6 закона Украины "О потребительском кредитовании".
Отмечается, что соответствующие изменения утверждены постановлением правления Национального банка Украины от 5 марта 2018 года №23 "Об утверждении изменений к некоторым нормативно-правовых актов Национального банка Украины", которое вступает в силу 7 марта 2018.
Этим документом вносятся изменения в положение об установлении требований к кредитным посредникам банков и их деятельности в сфере потребительского кредитования, утвержденного постановлением правления Национального банка Украины от 08.06.2017 №50, и в положение о ведении перечня.
Также в сообщении указано, что после вступления Постановления №23 в силу банкам необходимо будет предоставить Национальному банку информацию о посреднических договорах с учетом внесенных этим постановлением изменений.
Указанная информация должна быть предоставлена банками в 30-дневный срок со дня доведения НБУ до сведения изменений к техническим условиям ведения перечня и программного обеспечения для автоматизированного ведения перечня.
Как сообщали Українські Новини, Национальный банк намерен изменить оценку класса заемщиков банков в рамках финансовой реструктуризации кредитов.
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