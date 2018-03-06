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Марфин Банк переименовался в МТБ Банк
14:49 06.03.2018 |
Марфин Банк (Черноморск, Одесская область) переименовался в МТБ Банк.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка, передают Українські Новини.
Согласно ему, ПАО "Марфин Банк" после прохождения необходимых процедур официально изменил название на ПАО "МТБ Банк".
МТВ (МТБ) расшифровывается как "Money Tradition Business".
Как сообщали Українські Новини, 14 июня 2017 года состоялась продажа контрольного пакета акций Марфин Банка, принадлежавшего Cyprus Popular Bank Public Co Ltd (Кипр), конечным бенефициаром которого является Республика Кипр в лице министра финансов.
Новым собственником стала компания Saggarko Limited, а конечными бенефициарами Марфин Банка в результате сделки стали граждане Украины Михаил Партикевич и Игорь Згуров.
Згуров занимает должность советника исполнительного директора по экономическим вопросам ПАО "Одессагаз".
По данным НБУ, на 1 октября по размеру активов банк занимал 30-е место (3,5 млрд гривен) среди 88 действующих банков.
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