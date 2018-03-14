Производитель стройматериалов Терминал-М в 2017г увеличил чистую прибыль в 3,4 раза

ЧАО "Терминал-М" (Киев), входящее в промышленно-строительную группу (ПСГ) "Ковальская" (Киев), по итогам 2017 года увечило чистую прибыль в 3,4 раза - до 2 млн грн.

Согласно сообщению предприятия в системе раскрытия информации НКЦБФР о проведении общего собрания акционеров 5 апреля, активы компании уменьшились на 29% по сравнению с 2016 годом - до 77 млн грн.

Суммарная дебиторская задолженность ЧАО сократилась на 43% - до 24,7 млн грн, краткосрочные обязательства - на 52%, до 27 млн грн. Долгосрочные обязательства в компании отсутствуют.

Нераспределенная прибыль завода по итогам 2017 года составила 48,5% млн грн, что на 4% меньше, чем годом ранее. Чистая прибыль на одну акцию выросла более чем в три раза - до 0,38 грн.

Как сообщалось, в сентябре-2017 ЧАО "Терминал-М" разместил облигации на 20 млн грн.

ЧАО "Терминал-М" (Киев) основано в 2008г., входит в ПСГ "Ковальская". ЧАО производит сухие строительные смеси, краски, штукатурки и грунтовки под ТМ Siltek.

По информации на сайте предприятия, производственные мощности завода позволяют выпускать 120 тыс. тонн сухих и 10 тыс. тонн водно-дисперсионных смесей в год.

Основным акционером ПАО на третий квартал 2017 года, по данным НКЦБФР, являлось ООО "БАУ-Капитал" (99%, Киев).

По данным Госреестра, конечными бенефициарами предприятия являются Александр Пилипенко, Владимир Суруп и Николай Суботенко.

Уставный капитал компании на март-2018 составляет 1,3 млн грн.

ПСГ "Ковальская" основана в 2006 году, осуществляет деятельность на рынке выпуска товарного бетона и железобетонных изделий с 1956 года.

Согласно данным веб-сайта ПСГ, на 5 марта 2018 года группа объединяла 16 предприятий под брендом "Ковальская": производителей строительных материалов, строительный комплекс, проектную организацию, компанию по обслуживанию жилья, компанию по управлению активами, а также разнопрофильные компании, выступающие заказчиками строительства.