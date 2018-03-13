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JTI Украина весной-2018 начнет экспорт в Тайвань
07:35 12.03.2018 |
"JTI Украина", входящая в состав группы компаний JTI со штаб-квартирой в Женеве (Швейцария), начнет экспорт готовой продукции в 2018 году, сообщил генеральный директор Пол Холловей.
"В этом году Тайвань новый для нас (рынок для экспорта - ИФ). В марте-апреле 2018 года начнем экспорт продукции, которая будет производиться на Кременчугском заводе", - сказал он в ходе встречи с журналистами в Киеве в понедельник.
В настоящее время компания экспортирует сигареты в Грузию, Азербайджан, Армению, Молдову, Мексику, Иордан, Корею (Duty Free), Кот Д'Ивуар, Гвинею. Доля экспорта составляет 34%, остальная часть продукции реализуется на внутреннем рынке.
Согласно информации компании в 2017 году экспортировала продукцию на $103,3 млн против $114,1 млн в 2016 г.
Как сообщалось, "JTI Украина" в 2017 году получила 11,6 млрд грн дохода от реализации продукции на внутреннем рынке. Производство продукции составило 20 млрд штук сигарет.
В Украине JTI представлена табачной фабрикой в Кременчуге (Полтавская обл.).
Наиболее известными брендами в портфеле JTI являются Sobranie, Winston, Camel, Glamour и LD. Продукция реализуется в Украине, а также экспортируется в 17 стран.
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