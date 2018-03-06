НАК "Нафтогаз Украины" направил ПАО "Газпром" письмо с предложением начать переговоры о приведении контрактов в соответствие с принятыми изменениями в украинском законодательстве.

Об этом сообщил главный коммерческий директор НАК Юрий Витренко на пресс-конференции в Киеве в подельник.

Ранее со ссылкой на директора украинской компании Юрия Витренко сообщалось о намерении "Нафтогаза " в ближайшее время направить "Газпрому" предложение относительно начала переговоров по пересмотру тарифа на транзит природного газа.

По его словам, в своей аргументации в Стокгольмском арбитраже относительно необходимости пересмотра тарифов "Нафтогаз" исходил из принятых национальным регулятором (НКРЭКУ) новых правил ценообразования на услуги по транспортировке газа в стране. Кроме того, НАК ссылался на ранее предложенные "Газпрому" переговоры о необходимости пересмотра транзитного тарифа с 2010 года в соответствии с европейскими правилами.

По первой аргументации арбитраж отклонил требования НАК, поскольку к его компетенции не относится внедрение и применение в Украине принятого страной нового энергетического законодательства - этим должен заниматься украинский регулятор. По второй аргументации арбитраж выявил несоответствие формальным требованиям направленного "Газпрому" письма о переговорах по пересмотру транзитного тарифа.

"Трибунал также не удовлетворил эти требования, сказав: смотрите, то письмо, которое вы присылали в 2010 году, которое, как вы говорите, было требованием о пересмотре тарифа, не соответствует всем формальным требованиям, поэтому мы такой тариф пересмотреть не можем. Но, знаете, над чем сейчас работает "Нафтогаз"? Над новым письмом, которое будет соответствовать всем формальностям", - сказал он.

"Сейчас мы точно убедимся, что письмо о пересмотре тарифа будет соответствовать всем требованиям и в ближайшее время оно будет направлено "Газпрому", - подчеркнул Ю.Витренко, при этом добавив, что после этого, согласно процедуре, сначала должны состояться переговоры. В случае, если стороны не смогут договориться, "Нафтогаз" сможет подать иск в Стокгольмский арбитраж.

Как сообщалось, согласно контракту "Нафтогаза" и "Газпрома" от 2009 года по транзиту газа, ставка тарифа на его транспортировку по территории Украины является плавающей и определяется по формуле, зависящей от стоимости топливной составляющей и инфляции в Европе.

В то же время украинская сторона неоднократно заявляла, что тариф по транзитному контракту является заниженным по сравнению с европейским, его необходимо пересмотреть.

