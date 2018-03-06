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"Нафтогаз" направил "Газпрому" письмо с предложением обсудить приведение контрактов к украинскому законодательству
17:32 06.03.2018 |
НАК "Нафтогаз Украины" направил ПАО "Газпром" письмо с предложением начать переговоры о приведении контрактов в соответствие с принятыми изменениями в украинском законодательстве.
Об этом сообщил главный коммерческий директор НАК Юрий Витренко на пресс-конференции в Киеве в подельник.
Ранее со ссылкой на директора украинской компании Юрия Витренко сообщалось о намерении "Нафтогаза " в ближайшее время направить "Газпрому" предложение относительно начала переговоров по пересмотру тарифа на транзит природного газа.
По его словам, в своей аргументации в Стокгольмском арбитраже относительно необходимости пересмотра тарифов "Нафтогаз" исходил из принятых национальным регулятором (НКРЭКУ) новых правил ценообразования на услуги по транспортировке газа в стране. Кроме того, НАК ссылался на ранее предложенные "Газпрому" переговоры о необходимости пересмотра транзитного тарифа с 2010 года в соответствии с европейскими правилами.
По первой аргументации арбитраж отклонил требования НАК, поскольку к его компетенции не относится внедрение и применение в Украине принятого страной нового энергетического законодательства - этим должен заниматься украинский регулятор. По второй аргументации арбитраж выявил несоответствие формальным требованиям направленного "Газпрому" письма о переговорах по пересмотру транзитного тарифа.
"Трибунал также не удовлетворил эти требования, сказав: смотрите, то письмо, которое вы присылали в 2010 году, которое, как вы говорите, было требованием о пересмотре тарифа, не соответствует всем формальным требованиям, поэтому мы такой тариф пересмотреть не можем. Но, знаете, над чем сейчас работает "Нафтогаз"? Над новым письмом, которое будет соответствовать всем формальностям", - сказал он.
"Сейчас мы точно убедимся, что письмо о пересмотре тарифа будет соответствовать всем требованиям и в ближайшее время оно будет направлено "Газпрому", - подчеркнул Ю.Витренко, при этом добавив, что после этого, согласно процедуре, сначала должны состояться переговоры. В случае, если стороны не смогут договориться, "Нафтогаз" сможет подать иск в Стокгольмский арбитраж.
Как сообщалось, согласно контракту "Нафтогаза" и "Газпрома" от 2009 года по транзиту газа, ставка тарифа на его транспортировку по территории Украины является плавающей и определяется по формуле, зависящей от стоимости топливной составляющей и инфляции в Европе.
В то же время украинская сторона неоднократно заявляла, что тариф по транзитному контракту является заниженным по сравнению с европейским, его необходимо пересмотреть.
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