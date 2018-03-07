Финансовые новости
- |
- 07.03.18
- |
- 04:44
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Дарницкий завод ЖБК в 2017г. сократил чистую прибыль на 25%
18:36 06.03.2018 |
ПАО "Дарницкий завод ЖБК", входящее в промышленно-строительную группу (ПСГ) "Ковальская" (оба - Киев), в 2017 году сократило чистую прибыль по сравнению с 2016 годом на 25% - до 2,1 млн грн.
Согласно годовому отчету в системе раскрытия информации НКЦБФР, в 2017 году предприятие увеличило активы на 8,4% - до 124 млн грн.
В то же время, суммарная дебиторская задолженность компании выросла на 9,7% - до 41,8 млн грн, а непокрытый убыток сократился в пять раз и составил 542 тыс. грн.
Долгосрочные обязательства завода увеличились на 20% - до 60 млн грн, а текущие обязательства уменьшились на 7% - до 32,4 млн грн. Чистая прибыль на одну акцию компании сократилась на одну треть и составила 20 грн.
Производственные мощности по выпуску бетона и сборных железобетонных конструкций Дарницкого завода, по данным на сайте предприятия, составляют 350 тыс. куб. м и 130 тыс. куб. м соответственно.
ПАО "Дарницкий завод ЖБК" (до 2010 года - ОАО) создано в 1996 году на базе одноименного завода, введенного в эксплуатацию в 1951 году.
Завод является одним из крупнейших производителей железобетонных изделий, стеновых блоков и товарного бетона для объектов жилого и общественного строительства в Киеве, также занимается выпуском изделий из металла, в т. ч. специфических конструкций для железной дороги, строительства мостов, портов и причалов.
Основным акционером ПАО на третий квартал 2017 года, согласно данным НКЦБФР, являлась "Хогарт Индастриз Лимитед" (95,9%, Сейшельские о-ва).
К концу 2013 года акционерами ПАО, помимо "Хогарт Индастриз Лимитед" как главы наблюдательного совета ЗЖБК, являлись также член ревизионной комиссии Ольга Лукьяненко (0,0002%), глава ревкомиссии Светлана Тарасюк (40 шт. акций) и член ревкомиссии Татьяна Ермакова (5 шт. акций).
Уставный капитал ПАО "Дарницкий завод ЖБК" на март-2018 составлял 21,7 млн грн.
ПСГ "Ковальская" основана в 2006 году. Осуществляет деятельность на рынке выпуска товарного бетона и железобетонных изделий с 1956 года.
Согласно данным веб-сайта ПСГ, на 5 марта 2018 года группа объединяла 16 предприятий под брендом "Ковальская": производителей строительных материалов, строительный комплекс, проектную организацию, компанию по обслуживанию жилья, компанию по управлению активами, а также разнопрофильные компании, выступающие заказчиками строительства.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Мощный валютный сброс снова подкосил курс доллара на межбанке
ТОП-НОВОСТИ
|Порошенко заявил, что международные доноры не могут диктовать Украине законы
|В Украине решили судьбу авто на еврономерах, - Александр Кирш
|Обострение на Донбассе: Что стоит за обстрелами Счастья
|Один танк: Зачем США покупают Оплот
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|Агент по переводам наличным – кто он и зачем?
Чтобы оценить масштаб и востребованность платежных операций физлиц достаточно обратиться к официальной статистике: по данным Национального банка Украины, за 9 месяцев 2017 года вне банковских касс было принято переводов наличными в общей сумме 265,5 млрд.
В РУБРИКЕ
|Дарницкий завод ЖБК в 2017г. сократил чистую прибыль на 25%
|"Укрзализныця" к апрелю запустит в работу дирекцию по организации взаимодействия портов
Как отметил, в свою очередь, заместитель директора регионального филиала "Одесская железная дорога" Сергей Никулин, мнение которого приведено в сообщении, сейчас есть большая диспропорция между портовой инфраструктурой, которая быстро развивается, и железнодорожной
|"Нафтогаз" направил "Газпрому" письмо с предложением обсудить приведение контрактов к украинскому законодательству
|"Vodafone-Украина" купил 5-й лот на аукционе 4G за 742 млн грн при стартовой цене в 265 млн грн
|"Киевстар" купил 4-й лот на аукционе 4G за 612 млн грн при стартовой цене в 271,6 млн грн
|"Большая тройка" мобильных операторов выкупила за 3,2 млрд грн "свои" частоты в диапазоне 1800 МГц для 4G
|НБУ в феврале применил меры к 2 банкам за нарушения в финмониторинге
Это интересно
|Компания Jaguar представила электрический кроссовер I-Pace
|Meizu хочет спрятать фронтальную камеру в смартфонах за дисплей
|Холдинг Ахметова будет развивать сеть электрозаправок
|Xiaomi представила офисную компьютерную мышь MIJIA с дактилоскопическим сканером
|Pagani выпустит электрический суперкар
|Toyota совместила в новой коробке механику с вариатором
|Можно ли купить счастье за деньги? Ученые говорят, что да