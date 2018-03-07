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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Дарницкий завод ЖБК в 2017г. сократил чистую прибыль на 25%

 

ПАО "Дарницкий завод ЖБК", входящее в промышленно-строительную группу (ПСГ) "Ковальская" (оба - Киев), в 2017 году сократило чистую прибыль по сравнению с 2016 годом на 25% - до 2,1 млн грн.

Согласно годовому отчету в системе раскрытия информации НКЦБФР, в 2017 году предприятие увеличило активы на 8,4% - до 124 млн грн.

В то же время, суммарная дебиторская задолженность компании выросла на 9,7% - до 41,8 млн грн, а непокрытый убыток сократился в пять раз и составил 542 тыс. грн.

Долгосрочные обязательства завода увеличились на 20% - до 60 млн грн, а текущие обязательства уменьшились на 7% - до 32,4 млн грн. Чистая прибыль на одну акцию компании сократилась на одну треть и составила 20 грн.

Производственные мощности по выпуску бетона и сборных железобетонных конструкций Дарницкого завода, по данным на сайте предприятия, составляют 350 тыс. куб. м и 130 тыс. куб. м соответственно.

ПАО "Дарницкий завод ЖБК" (до 2010 года - ОАО) создано в 1996 году на базе одноименного завода, введенного в эксплуатацию в 1951 году.

Завод является одним из крупнейших производителей железобетонных изделий, стеновых блоков и товарного бетона для объектов жилого и общественного строительства в Киеве, также занимается выпуском изделий из металла, в т. ч. специфических конструкций для железной дороги, строительства мостов, портов и причалов.

Основным акционером ПАО на третий квартал 2017 года, согласно данным НКЦБФР, являлась "Хогарт Индастриз Лимитед" (95,9%, Сейшельские о-ва).

К концу 2013 года акционерами ПАО, помимо "Хогарт Индастриз Лимитед" как главы наблюдательного совета ЗЖБК, являлись также член ревизионной комиссии Ольга Лукьяненко (0,0002%), глава ревкомиссии Светлана Тарасюк (40 шт. акций) и член ревкомиссии Татьяна Ермакова (5 шт. акций).

Уставный капитал ПАО "Дарницкий завод ЖБК" на март-2018 составлял 21,7 млн грн.

ПСГ "Ковальская" основана в 2006 году. Осуществляет деятельность на рынке выпуска товарного бетона и железобетонных изделий с 1956 года.

Согласно данным веб-сайта ПСГ, на 5 марта 2018 года группа объединяла 16 предприятий под брендом "Ковальская": производителей строительных материалов, строительный комплекс, проектную организацию, компанию по обслуживанию жилья, компанию по управлению активами, а также разнопрофильные компании, выступающие заказчиками строительства.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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