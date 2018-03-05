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САП хочет приобщить к делу о рефинансировании ПриватБанка аудит Kroll
09:21 05.03.2018 |
Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) в рамках расследования уголовного производства о рефинансировании ПриватБанка изучает законность действий Национального банка Украины (НБУ) и основания для рефинансирования, а также намерена приобщить к делу материалы проверки компании Kroll.
"28 февраля я подписал письмо директору НАБУ по поводу состояния следствия в этом производстве. Исследуются все материалы, в том числе, и о том, как так произошло, что ПриватБанк нуждался в значительном рефинансировании, куда делось это рефинансирование. Также выясняется, были ли законными действия должностных лиц Нацбанка", - рассказал Н.Холодницкий в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".
То есть, по его словам, это уголовное производство расследуется в двух векторах.
По словам Н.Холодницкого, САП намерена приобщить к материалам заключение Kroll.
"В рамках расследования мы подавали международно-правовые поручения и на Кипр, и в ряд стран Европы. Аудит надо проводить, сейчас пробуем получить заключение Kroll, также хотим его внести в свою доказательную базу", - подчеркнул руководитель САП.
Как сообщал НБУ со ссылкой на нанятую им для форензик аудита компанию Kroll, ПриватБанк до его национализации в конце 2016 года был объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий, что привело к убыткам, минимум, в $5,5 млрд.
"Результаты независимого расследования компании Kroll подтвердили, что ПриватБанк был объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий как минимум в течение 10 лет до национализации, что привело к нанесению банку убытков, по меньшей мере, в размере $5,5 млрд", – сообщал центробанка.
В декабре 2016 года правительство по предложению НБУ и акционеров ПриватБанка, крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на рынке страны финучреждения. Государство получило 100% в его капитале, а ПриватБанк был докапитализирован на сумму 116,8 млрд грн (более $4,4 млрд по текущему курсу) путем выпуска гособлигаций (в том числе на 53,8 млрд грн – с привязкой к курсу доллара) и обмена их на акции.
Однако в конце июня 2017 года Кабмин решил докапитализировать банк еще на 38,5 млрд грн (почти $1,5 млрд) на основании предложений НБУ и заключения независимого аудитора ПриватБанка - компании EY. Первый транш в 22,5 млрд грн был предоставлен банку в июле 2017 года, второй на 16 млрд грн – в декабре.
ПриватБанк в декабре 2017 года добился того, что Высокий суд Лондона в качестве обеспечительной меры издал приказ о всемирном аресте активов экс-владельцев банка И.Коломойского и Г.Боголюбова и шести компаний, которые им предположительно принадлежат или находятся под их контролем, на сумму более $2,5 млрд.
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